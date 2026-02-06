A- A+

CARNAVAL 2026 Baile Municipal do Recife acontece neste sábado (7), com estreia de Carlinhos Brown na prévia Evento contará com 50 vagas destinadas exclusivamente ao público PCD, com entrada gratuito e acessibilidade

Preparando a Capital pernambucana para a chegada do Carnaval, o Baile Municipal do Recife recebe o público neste sábado (7), a partir das 20h, no Classic Hall. Em sua 60ª edição, a prévia carnavalesca reúne mais de 20 atrações em uma noite regada a frevo, axé e outros ritmos.

Nesta sexta-feira (6), a Prefeitura do Recife realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os últimos detalhes da festa. O mais longevo baile de Carnaval do Recife conta com mais de sete horas ininterruptas de música. Toda a renda arrecadada será revertida para instituições beneficentes que prestam serviços à sociedade recifense.

“Neste ano, estamos promovendo o aniversário do Baile com muita festa. É um baile de encontros, democrático e beneficente. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e ainda podem ser adquiridos nos sites Bilheteria Digital e Recife Ingresso, ou na bilheteria do Classic Hall”, afirmou Milu Megale, secretária de Cultura do Recife.



Um dos destaques da programação é Carlinhos Brown, compositor, cantor e percussionista baiano, que prepara sua estreia no evento. Acompanhado de sua percussão, ele subirá ao palco com a missão de conectar Pernambuco e Bahia.

No repertório do show de Brown estão previstas nove músicas, incluindo o frevo de sua autoria “Paixão de Rua”. A canção, que traz em sua letra referências ao Carnaval de Salvador e de Olinda, será interpretada ao lado do Coral Edgar Moraes.

Programação

A abertura dos portões do Classic Hall ocorre às 20h. O público será recepcionado por atrações da cultura popular, como a Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi e o grupo Guerreiros do Passo, além de intervenções circenses de artistas utilizando malabares. O receptivo será animado ainda pelas orquestras Gil e Plural.

Após a discotecagem do DJ Dolores, o público acompanhará o Concurso de Fantasias 2026. Abrindo os shows, a Orquestra Popular do Recife (OPR), sob a regência do maestro Ademir Araújo, recebe Claudionor Germano, único artista presente em todas as edições do Baile, além de Nonô Germano.

Em seguida, Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH) recebem Otto e Larissa Lisboa. Spok assume o comando da festa a partir das 23h40, na companhia de convidados especiais como Lenine, um dos homenageados do Carnaval do Recife, e Maestro Duda, regendo a orquestra no auge dos seus 90 anos de idade.

Após a apresentação de Carlinhos Brown, prevista para começar após a meia-noite, outros artistas seguem animando o festejo. Passarão pelo palco nomes como Elba Ramalho, Priscila Senna, Gerlane Lops, Marron Brasileiro, Nena Queiroga e Almir Rouche.

Acessibilidade

Haverá 50 vagas destinadas ao público PCD, com acesso gratuito, intérprete de libras e audiodescrição, além de espaço para cadeirantes. O serviço é oferecido em parceria da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e as vagas serão preenchidas por demanda espontânea, bastando chegar ao local.

A Prefeitura do Recife ampliou os polos acessíveis no Carnaval. Além do Marco Zero e Praça do Arsenal, novidades do ano passado, o Polo do Samba, no Parador e o Cais da Alfândega também contarão com serviços de acessibilidade para PCD, com inscrições pelo Conecta Recife.



Confira os horários:

20h - Abertura dos Portões

20h40 - Desfile de Fantasias

21h - Orquestra Popular do Recife - Claudionor Germano, Nonô Germano, Guerreiros do Passo

22h30 - Orquestra Popular da Bomba do Hemetério - Otto, Larissa Lisboa

23h50 - Spok - Maestro Duda, Lenine

00h30 - Carlinhos Brown + Coral Edgar Moraes

01h10 - Elba Ramalho

02h - Priscila Senna

02h20 - Gerlane Lops

02h40 - Marron Brasileiro

03h - Nena Queiroga

03h20 - Almir Rouche



