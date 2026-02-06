Sex, 06 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARNAVAL 2026

Baile Municipal do Recife acontece neste sábado (7), com estreia de Carlinhos Brown na prévia

Evento contará com 50 vagas destinadas exclusivamente ao público PCD, com entrada gratuito e acessibilidade

Reportar Erro
Classic Hall reebe o 60&ordm; Baile Municipal do Recife Classic Hall reebe o 60º Baile Municipal do Recife  - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Preparando a Capital pernambucana para a chegada do Carnaval, o Baile Municipal do Recife recebe o público neste sábado (7), a partir das 20h, no Classic Hall. Em sua 60ª edição, a prévia carnavalesca reúne mais de 20 atrações em uma noite regada a frevo, axé e outros ritmos. 

Nesta sexta-feira (6), a Prefeitura do Recife realizou uma coletiva de imprensa para apresentar os últimos detalhes da festa. O mais longevo baile de Carnaval do Recife conta com mais de sete horas ininterruptas de música. Toda a renda arrecadada será revertida para instituições beneficentes que prestam serviços à sociedade recifense. 

“Neste ano, estamos promovendo o aniversário do Baile com muita festa. É um baile de encontros, democrático e beneficente. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e ainda podem ser adquiridos nos sites Bilheteria Digital e Recife Ingresso, ou na bilheteria do Classic Hall”, afirmou Milu Megale, secretária de Cultura do Recife. 
 

Leia também

• Carnaval 2026: Festival Pernambuco Meu País abre folia do estado nesta sexta (6); confira a programação completa

• Bloco Carnavalesco das Floriterárias celebra segunda edição reunindo livros, canções e cultura local

• Netflix transmitirá show de retorno da banda sul-coreana BTS ao vivo

Um dos destaques da programação é Carlinhos Brown, compositor, cantor e percussionista baiano, que prepara sua estreia no evento. Acompanhado de sua percussão, ele subirá ao palco com a missão de conectar Pernambuco e Bahia.

No repertório do show de Brown estão previstas nove músicas, incluindo o frevo de sua autoria “Paixão de Rua”. A canção, que traz em sua letra referências ao Carnaval de Salvador e de Olinda, será interpretada ao lado do Coral Edgar Moraes.

Programação
A abertura dos portões do Classic Hall ocorre às 20h. O público será recepcionado por atrações da cultura popular, como a Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi e o grupo Guerreiros do Passo, além de intervenções circenses de artistas utilizando malabares. O receptivo será animado ainda pelas orquestras Gil e Plural.

Após a discotecagem do DJ Dolores, o público acompanhará o Concurso de Fantasias 2026. Abrindo os shows, a Orquestra Popular do Recife (OPR), sob a regência do maestro Ademir Araújo, recebe Claudionor Germano, único artista presente em todas as edições do Baile, além de Nonô Germano.

Em seguida, Maestro Forró e sua Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (OPBH) recebem Otto e Larissa Lisboa. Spok assume o comando da festa a partir das 23h40, na companhia de convidados especiais como Lenine, um dos homenageados do Carnaval do Recife, e Maestro Duda, regendo a orquestra no auge dos seus 90 anos de idade. 

Após a apresentação de Carlinhos Brown, prevista para começar após a meia-noite, outros artistas seguem animando o festejo. Passarão pelo palco nomes como Elba Ramalho, Priscila Senna, Gerlane Lops, Marron Brasileiro, Nena Queiroga e Almir Rouche.

Acessibilidade
Haverá 50 vagas destinadas ao público PCD, com acesso gratuito, intérprete de libras e audiodescrição, além de espaço para cadeirantes. O serviço é oferecido em parceria da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Direitos Humanos e Juventude e as vagas serão preenchidas por demanda espontânea, bastando chegar ao local. 

A Prefeitura do Recife ampliou os polos acessíveis no Carnaval. Além do Marco Zero e Praça do Arsenal, novidades do ano passado, o Polo do Samba, no Parador e o Cais da Alfândega também contarão com serviços de acessibilidade para PCD, com inscrições pelo Conecta Recife.

Confira os horários: 
20h - Abertura dos Portões
20h40 - Desfile de Fantasias
21h - Orquestra Popular do Recife - Claudionor Germano, Nonô Germano, Guerreiros do Passo 
22h30 - Orquestra Popular da Bomba do Hemetério - Otto, Larissa Lisboa 
23h50 - Spok - Maestro Duda, Lenine
00h30 - Carlinhos Brown + Coral Edgar Moraes
01h10 - Elba Ramalho 
02h - Priscila Senna
02h20 - Gerlane Lops
02h40 - Marron Brasileiro 
03h - Nena Queiroga
03h20 - Almir Rouche
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter