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CINEMA "Baile Perfumado" abre Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano no São Luiz nesta quinta (6) O clássico brasileiro faz parte de uma seleção de filmes pernambucanos que retornam aos cinemas

O longa-metragem "Baile Perfumado", de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, em versão remasterizada, abre a Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano, na noite desta quinta-feira (6), no Cinema São Luiz, às 18h30.

Não à toa, a produção, originalmente lançada no Festival de Cinema de Brasília, em 1° de agosto de 1996, reforça o discurso recente do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho. "É muito importante que a Academia Brasileira de Cinema chegue em produtoras e estados bem distantes do sudeste”, disse no palco do 25° Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro, na última terça-feira (4). Sua fala se alinha ao fato de que a arte desafia opressões.

Reconhecimentos

Na estreia de 1996, o longa dirigido pelo pernambucano Lírio Ferreira e pelo paraibano Paulo Caldas conquistou prêmios na cerimônia, entre eles o de Melhor Filme. Além de Lírio, o evento de abertura reúne os cineastas pernambucanos Gabriel Mascaro, Cláudio Assis e Hilton Lacerda.

Na trama de "Baile Perfumado", o mascate libanês Benjamin Abrahão (Duda Mamberti) inicia uma filmagem do bando de Lampião (Luis Carlos Vasconcelos), mas entraves impostos pela ditadura do Estado Novo colocam o projeto do cineasta em xeque. A narrativa do filme pernambucano subverte os paradigmas sobre a história de Lampião e Maria Bonita (Zuleika Ferreira), reforçando o cinema como uma ferramenta política.

"Inquietos"

Quando refletimos sobre o questionamento de Kleber feito à Academia Brasileira de Cinema após vencer por “O Agente Secreto", na categoria de Melhor Filme, no 25° Prêmio Grande Otelo, promovido pela instituição, lembramos de "Baile Perfumado". Afinal, o filme encerra com a frase que "os inquietos vão mudar o mundo".

São décadas de produções que projetaram o audiovisual pernambucano como um dos cinemas mais inventivos do Brasil. Por isso, a programação da Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano não se limita apenas ao evento de abertura, mas também promove uma seleção, que reúne quatro obras marcantes de cineastas locais, sendo uma oportunidade de reviver ou descobrir os filmes na telona.

Programação

Entre os dias 13 e 19 de agosto de 2026, o Cinema da Fundação (salas de exibição serão divulgadas em breve) recebe na sua programação “Baile Perfumado” (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas; “Baixio das Bestas” (2006), de Cláudio Assis; “Cinema, Aspirinas e Urubus” (2006), de Marcelo Gomes; e “Boi Neon” (2015), de Gabriel Mascaro.

"O efeito 'O Agente Secreto' (de Kleber Mendonça Filho) e 'Último Azul' (de Gabriel Mascaro) segue dando frutos no mercado. E é bem-vinda a sagacidade da distribuidora paulistana 'Imovision' em reaquecer o circuito exibidor nacional, jogando luz sobre quatro obras incontornáveis do cinema pernambucano", destacou Luiz Joaquim, coordenador do Cinema da Fundação.

SERVIÇO

Abertura da Mostra Comemorativa do Cinema Pernambucano

Quando: 6 de agosto, às 18h30

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista

Ingressos esgotados

Informações: @cinemasaoluizpe

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