Qui, 12 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
carnaval 2026

Bailinho com frevo é atração no Shopping Patteo

Orquestra Maracaminas anima o público infantil de 14 a 17 de fevereiro

Reportar Erro
Bailinho para a criançada é atração no Carnaval do Shopping PatteoBailinho para a criançada é atração no Carnaval do Shopping Patteo - Foto: Divulgação

Leia também

• Confira funcionamento de shoppings, comércio, bancos e serviços públicos durante o Carnaval na RMR

Bailinho embalado pela Orquestra Maracaminas com arrastão kids, Bloquinho do Ronne, recreação e desfile de fantasias é atração fixa para o Carnaval dos pequenos no Shopping Patteo, em Olinda.

De 14 a 17 de fevereiro haverá programação para a criançada.

O público também conta com o Espaço Cultural oferecendo artigos carnavalescos, a exposição dos Bonecos Gigantes, a Loja Cobogó Collab com produtos temáticos e o Espaço Afetivo do Homem da Meia Noite, também com artigos carnavalescos.

Funcionamento
O Patteo vai funcionar em horários especiais: dia 14 de fevereiro, todas as operações funcionam das 9h às 19h; nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, domingo, segunda e terça, o horário será das 12h às 20h.
Já na quarta-feira, 18 de fevereiro, o shopping funciona das 12h às 22h, com todas as operações abertas.

Informações: @shoppingpatteoolinda

*Com informações da assessoria de imprensa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter