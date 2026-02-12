A- A+

carnaval 2026 Bailinho com frevo é atração no Shopping Patteo Orquestra Maracaminas anima o público infantil de 14 a 17 de fevereiro

Bailinho embalado pela Orquestra Maracaminas com arrastão kids, Bloquinho do Ronne, recreação e desfile de fantasias é atração fixa para o Carnaval dos pequenos no Shopping Patteo, em Olinda.



De 14 a 17 de fevereiro haverá programação para a criançada.



O público também conta com o Espaço Cultural oferecendo artigos carnavalescos, a exposição dos Bonecos Gigantes, a Loja Cobogó Collab com produtos temáticos e o Espaço Afetivo do Homem da Meia Noite, também com artigos carnavalescos.

Funcionamento

O Patteo vai funcionar em horários especiais: dia 14 de fevereiro, todas as operações funcionam das 9h às 19h; nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, domingo, segunda e terça, o horário será das 12h às 20h.

Já na quarta-feira, 18 de fevereiro, o shopping funciona das 12h às 22h, com todas as operações abertas.

Informações: @shoppingpatteoolinda



*Com informações da assessoria de imprensa

