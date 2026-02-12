Bailinho com frevo é atração no Shopping Patteo
Orquestra Maracaminas anima o público infantil de 14 a 17 de fevereiro
Bailinho embalado pela Orquestra Maracaminas com arrastão kids, Bloquinho do Ronne, recreação e desfile de fantasias é atração fixa para o Carnaval dos pequenos no Shopping Patteo, em Olinda.
De 14 a 17 de fevereiro haverá programação para a criançada.
O público também conta com o Espaço Cultural oferecendo artigos carnavalescos, a exposição dos Bonecos Gigantes, a Loja Cobogó Collab com produtos temáticos e o Espaço Afetivo do Homem da Meia Noite, também com artigos carnavalescos.
Funcionamento
O Patteo vai funcionar em horários especiais: dia 14 de fevereiro, todas as operações funcionam das 9h às 19h; nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, domingo, segunda e terça, o horário será das 12h às 20h.
Já na quarta-feira, 18 de fevereiro, o shopping funciona das 12h às 22h, com todas as operações abertas.
Informações: @shoppingpatteoolinda
