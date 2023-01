A- A+

CARNAVAL 2023 Bailinho do Plaza confirmado para o pré-carnaval dos foliões mirins Oitava edição da prévia carnavalesca infantil acontece com apresentações culturais

Uma das prévias carnavalescas infantis mais tradicionais do Recife está de volta e, agora, em novo formato. O Bailinho do Plaza está confirmado para acontecer nos dias 4, 5, 11 e 12 de fevereiro com uma programação repleta de shows, folia e diversão para toda a família.

O evento será realizado ao ar livre, no jardim externo do Plaza Shopping, das 16h às 20h. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla . A meia entrada custa R$ 30,00, a inteira R$ 60,00 e o ingresso social R$ 45,00 + 1kg de alimento. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Lar do Nenen. Crianças com até 1 ano e 11 meses não pagam. A entrada também poderá ser adquirida na bilheteria, no dia do evento (sujeito à disponibilidade). O evento conta com apoio do Cabine Kids.

Entre as atrações musicais desta oitava edição do Bailinho do Plaza estão o, Banda Geração Kids, Bateria Auê, A Bandinha, Bandalêlê, Mari Bigio e Banda, além do DJ Kids, que anima a folia durante os intervalos. A programação também conta com shows de Pallis e sua Turma, do Mágico Rodrigo Lima e apresentações culturais de frevo e maracatu.

A criançada também poderá participar de um desfile de fantasias e se divertir gratuitamente na área kids, com brinquedos voltados para a primeira infância e atividades lúdicas, além de um inflável. Os pequenos foliões também podem participar de oficinas de slime (R$ 10,00) e fazer penteados e maquiagem de carnaval com Carina Pinturinha (a partir de R$ 30,00).

A prévia infantil será realizada numa estrutura apropriada aos pequenos, com gazebo, fraldário, área food com participação do restaurante Tio Armênio, das Três Marias Algodão Doce e da Popcorn. Mais informações no site e no perfil do instagram do shopping.

Programação:

Sábado (4/2)

16h - Abertura - Dj Kids/Som ambiente

16h15 - Apresentação do evento

16h30 - Desfile de fantasias/personagens infantis

17h - Mini Rock no Carnaval

18h - Passistas do Ballet Fernanda D’Angelo

18h30 – Patusco

20h - Encerramento

Domingo(5/2)

16h - Abertura

16h15 - Apresentação do evento

16h30 - Desfile de fantasias/Show de Circo - Pallis

17h - Banda Geração Kids

18h - Apresentação musical

18h30 - Bateria Auê

20h - Encerramento

Sábado (11)

16h - Abertura

16h15 - Apresentação do evento

16h30 - Pocket Show Mágico Rodrigo Lima e Desfile de fantasias

17h – Bandalelê

18h - Passistas do Ballet Fernanda D’Angelo

18h30 - Mari Bigio e Banda

20h – Encerramento

Domingo (12/2)

16h - Abertura

16h15 - Apresentação do evento

16h30 - Desfile de fantasias/personagens infantis

17h - A Bandinha

18h – Participação especial do Bloco Ceroulinha

18h30 – Patusco

20h – Encerramento

Serviço:

Bailinho do Plaza 2023

Quando: 4, 5, 11 e 12 de fevereiro, das 16h às 20h

Local: jardim externo (P10) – Acesso pela Rua Doutor João Santos Filho, 255

Ingressos: Vendas online no site ou na bilheteria, nos dias do evento (sujeito à disponibilidade).

Valores: R$ 60,00 (inteira) + taxa, R$ 30,00 (meia*) + taxa, R$ 45,00 + 1kg de alimento (social) + taxa. Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam. *Estudantes, idosos e pessoas com deficiência pagam meia entrada.

