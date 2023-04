A- A+

SEXTOU NO BAILINHO Bailinho Tropical: Los Sebosos Postizos integra programação; saiba detalhes Baile acontece nesta sexta-feira (21) no Clube Português do Recife

O Bailinho Tropical traz ao Clube Portugûes line-up composto por grupos pernambucanos, nesta sexta-feira (21), às 22h. Entre as atrações, Academia da Berlinda e Conde Só Brega, além dos Los Sebosos Postizos, atração principal da noite que conta também com os DJs Allana Marques e Renato da Mata nos intervalos.

Formado por Jorge Du Peixe (vocal), Dengue (baixo) e Gustavo da Lua (percussão), acompanhados de Carlos Trilha (teclados), Pedro Baby e Lello Bezerra (guitarras) e Vicente Machado (bateria), os Los Sebosos é um projeto paralelo dos integrantes da Nação Zumbi.



O quinteto, que retorna aos palcos depois de seis anos longe da capital pernambucana, traz no repertório seus covers das canções de Jorge Ben Jor - tema do primeiro CD em 2012. Hits de Bob Marley também integra o set list, com as faixas mais recente trabalho do grupo, “Los Sebosos tocam Bob Marley & The Wailers”, com previsão de lançamento para este ano.

O festival também conta com os olindenses da Academia da Berlinda, famosos pela mistura de gêneros musicais como o maracatu e carimbó, e com o cantor Conde Só Brega para representar aqueles que “Não Devem Nada a Ninguém”.

Os ingressos para o evento estão disponíveis na Loja Avesso, no bar Carranca, na Ingresso Prime (quiosques dos shoppings e site) e também online através do site Bilheteria Digital. As entradas custam R$ 60 (meia-entrada), R$ 70 + 1kg de alimento não perecível (social), R$ 120 (inteira) e R$ 130 (open bar de cerveja, whisky, gin, vodka e água).

Serviço



Bailinho Tropical com Los Sebosos Postizos Academia da Berlinda e Conde Só Brega



Quando: Sexa-feira (21), às 22h e abertura dos portões às 21h

Onde: Clube Português do Recife



Ingressos a partir de R$ 60



Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Instagraml: @bailinhotropical

