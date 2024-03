A- A+

música Bairrismo: rapper pernambucano Mago de Tarso lança música com referência a Flávio José Cantor ganhou destaque no ano passado com música exaltando cultura nordestina

O pernambucano e assumidamente bairrista Ian Siqueira, conhecido como Mago de Tarso, de 25 anos, que vem conquistando seu espaço na cena musical do Estado com músicas que destacam a cultura local, lançou a faixa “Caranguejo do Trap” nesta sexta-feira (1°).

A música faz parte de seu novo projeto, o álbum “O Som do Litoral”, com previsão de lançamento para abril. A faixa lançada nesta sexta é o último single antes da estreia da produção completa.

O rapper procura trazer em suas produções a mistura de estilos musicais, como trap, gênero norte-americano, com músicas regionais pernambucanas, como bregafunk, funk e forró.

Em seu último lançamento, Ian usou o sample da música “Meu cenário”, do paraibano Flávio José.

O conceito por trás dessa faixa, assim como as outras já lançadas pelo cantor, é valorizar a cultura de Pernambuco, resgatando nomes fortes da região, como Chico Science e Reginaldo Rossi, inspirações do artista.

No clipe, Mago grava alguns cortes no mesmo lugar onde foram feitas cenas de Maracatu Atômico, de Nação Zumbi.

Outra referência usada por ele no vídeo é a “Santa ceia nordestina”, como ele nomeou.

“Eu reparto o cuscuz e o bolo de rolo com os meus amigos, como se fossem elementos sagrados da nossa cultura” conta o cantor.

No ano passado, o trapper ganhou destaque na cena com a faixa feita em parceria com Brenu, “Nordestino Mesmo!”.

A música já passa de 240 mil visualizações no YouTube e alcançou famosos como Whindersson Nunes, que compartilhou o trabalho nas suas redes sociais.

O clipe da música, que traz o sample de "A Praieira", foi gravado no evento de 30 anos do Movimento Manguebeat, realizado no palco Rec-beat. Mago conta que foi surpreendido pelo sucesso que a produção teve.

"Eu sabia que era uma faixa boa do álbum, mas não esperava de fato por isso" revela Ian.

Além do humorista, o trapper foi reconhecido pelo cantor de brega Andersson Neiff, com que fez uma colaboração: a música “Que base”, que ultrapassa 800 mil visualizações nas redes.

Mago revela que seu objetivo é furar a bolha do público mais jovem que já consome o trap, alcançando os mais velhos

"O Som do Litoral"

O primeiro album de estúdio do artista, "O Som do Litoral", aguardado para o próximo mês, conta uma história ficcional de um casal do Litoral Sul do Estado, sendo a menina da parte do nobre e o menino, da periferia.

O álbum acompanha o romance desses jovens de mundos diferentes sob a ótica do menino, destacando sempre seu bairrismo e a valorização da cultura pernambucana.

Além do lançamento desta sexta, a produção conta com as faixas "Via Mangue", "Sururu com cachaça", "Gildo Lanches", assim como seu maior sucesso, "Nordestino Mesmo!".

