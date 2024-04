A- A+

celebridades Baixista do Måneskin compartilha fotos com namorada brasileira no Caribe; saiba quem é ela Dinamarquesa responsável pelo nome do grupo, Victoria de Angelis se relaciona com a modelo Luna Passos desde junho do último ano

A baixista e compositora italiana Victoria de Angelis, da banda Måneskin, usou as redes sociais, na última terça-feira (9), para compartilhar registros fotográficos ao lado da namorada, a modelo brasileira Luna Passos. As duas — que cultivam um relacionamento desde junho de 2023, de acordo com veículos da imprensa italiana — estão curtindo alguns dias de descanso na Ilha de Pinel, em St. Martin/St. Maarten, território compartido por França e Holanda no Caribe.

Entre fãs brasileiros da banda italiana, que se apresentou em solo tupiniquim no Rock in Rio de 2022, uma pergunta tem sido feita em tom de curiosidade: afinal, quem é Luna Passos, a namorada brasileira da instrumentista italiana? Modelo da agência Next Models, a jovem carioca — com ascendência holandesa — já trabalhou para grandes marcas, como Yves Saint Laurent e Givenchy.

As duas se conheceram numa viagem a Ibiza, na Espanha, no último ano, segundo jornais e revistas italianos. Desde então, elas não se desgrudaram mais — e fazem questão de não esconder o romance. Nas páginas de ambas no Instagram, o que não falta é foto delas juntas.

Numa entrevista recente, Luna contou que sempre desejou ser modelo. "Minha irmã também é modelo e por isso me inspirou a presenciar todas as viagens que ela fez", contou, ao site Models. Ela revelou que foi procurada para realizar o primeiro trabalho como modelo por meio do Instagram.

"Adoro dançar, mas recentemente desenvolvi uma obsessão por pole dance. Além disso, muitas pessoas ficariam surpresas ao descobrir que toco violino". A jovem vislumbra o futuro, porém, longe das passarelas: na mesma entrevista, Luna Pessos afirmou que tem como meta ter uma fazenda na Escócia, com cavalos e bois. O sonho dela? "Um mundo com mais respeito pela Mãe Natureza", como considerou.

A baixista Victoria De Angelis é tida como a alma do Måneskin pelos integrandes da banda. A jovem de 23 anos, com ascendência dinamarquesa, foi quem batizou o grupo — Måneskin significa "luz da lua" na língua materna da mãe da artista, que morreu há cerca de oito anos.

Veja também

CINEBIOGRAFIA Ney Matogrosso conta como se sentiu no set de "Homem com H", filme sobre sua vida