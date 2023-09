A- A+

Baleado no RJ Baixista do Ultraje a Rigor é transferido para hospital de São Paulo Rinaldo foi levado de helicóptero do Corpo de Bombeiros equipado com uma UTI móvel

O baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, foi transferido do hospital municipal de Paraty Hugo Miranda para a unidade de saúde São Luiz Itaim, em São Paulo, na manhã deste domingo (3).

O músico foi removido em um helicóptero, equipado com uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) móvel corpo de bombeiros, responsável pela remoção. Ainda de acordo com o governo do Estado, a aeronave que transportou Mingau contou com o acompanhamento de um médico, enfermeiro e um técnico de enfermagem.

O baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em Paraty, Costa Verde do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo vocalista da banda Roger Moreira, no Twitter, na madrugada deste domingo (3), data em que Mingau faz aniversário.

Roger pediu indicações de um neurocirurgião e em seguida pediu orações. De acordo com a Polícia Civil, uma testemunha foi ouvida, e os agentes estão em busca de mais informações e realizando diligências para esclarecer a dinâmica do fato.

O caso foi registrado na 167ª DP (Paraty). Os agentes estão ouvindo testemunhas e buscam imagens de câmeras de segurança da região. Diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer todos os fatos.

Veja também

FURTOS Museu de Arte Moderna, no Recife, é invadido; grupo teatral Magiluth tem equipamentos roubados