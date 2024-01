Bal Masqué anuncia atrações para a 74ª edição do baile; ingressos já estão disponíveis

A- A+

Chegando à 74ª edição, o Bal Masqué anunciou, nesta terça-feira (2), suas atrações para o ano de 2024. A prévia carnavalesca, uma das mais tradicionais do Recife, acontecerá no dia 27 de janeiro no Clube Internacional, localizado no bairro da Madalena, na Zona Norte da capital pernambucana.



A festa deste ano será comandada pelo cantor Almir Rouche, responsável por levar o frevo aos foliões presentes no evento. O show do artista contará com grandes sucessos do carnaval pernambucano, como "Elefante", Galo Eu te amo", "Recife Maracatu", entre outros.

A edição de 2024 do Bal Masqué também será marcada por apresentações de axé e brega. O ritmo baiano ficará por conta do grupo Jammil, que se apresentará pela primeira vez no evento. Com 25 anos de carreira, a banda deverá relembrar sucessos "Praieiro", "Milla" e "Pra Te Ter Aqui".

A lista de atrações é completada com o show de Dany Myler, sucesso do brega. Em carreira solo após fazer parte das bandas Cavaleiros do Forró, Lolyta e Amigas do Brega, a artista tem em seu repertório grandes hits como a música Thynara, que ficou nacionalmente conhecida na voz da pernambucana.

Os ingressos para o baile já estão disponíveis e podem ser adquiridos por meio do site Bilheteria Digital, disponível neste link, ou nas lojas Esposende. Os preços variam entre R$ 47 e R$ 244.

Veja também

Mickey Mickey será personagem de filmes de terror após expiração de direitos autorais