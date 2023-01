A- A+

Carnaval Bal Masqué confirma edição deste ano com shows de Elba Ramalho, André Rio e Alinne Rosa Evento promete clássicos do carnaval pernambucano e axé baiano

O Bal Masqué, tradicional prévia da folia pernambucana, está confirmado para o dia 21 de janeiro. A festa promete reunir por mais um ano os foliões que não dispensam usar fantasias e não abrem mão de um bom baile carnavalesco.

Para agitar o evento, a produção escalou dois grandes nomes do frevo, a rainha Elba Ramalho e o cantor André Rio, que prometem shows recheados de clássicos do Carnaval pernambucano.

O evento também terá axé baiano com a cantora Alinne Rosa, trazendo clássicos da época em que comandava a banda Cheiro de Amor e sucessos da sua carreira solo. Os intervalos das apresentaçõs serão animados por DJ e orquestra de frevo.

Os ingressos para o Bal Masqué 2023 estão à venda nas lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna, e online no site Bilheteria Digital. As entradas custam a partir de R$ 77. Uma das novidades deste ano é o setor Golden, que conta com "open bar premium".

