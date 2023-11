Bala Desejo anuncia turnê de despedida; integrantes vão retomar suas carreiras-solo

Criada durante a pandemia e já premiada com o Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum Pop em Português” pelo disco "Sim sim sim", lançado em 2022, a banda Bala Desejo anunciou que encerrará o projeto que reúne os artistas Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra, após apenas dois anos.



Segundo a banda, essa movimentação acontece para permitir que os integrantes retomem suas carreiras-solo. A turnê de despedida cruza o país a partir de fevereiro e tem passagem confirmada por Brasília (2 de fevereiro), Goiânia (3 de fevereiro), Belo Horizonte (23 de fevereiro), São Paulo (24 de fevereiro), Porto Alegre (8 de março), Curitiba (9 de março) e Rio de Janeiro (13 de março). A venda de ingressos começa no dia 28 de novembro.

A turnê será realizada pelo Coala Music e pela Uhuuu! Music, presentes no projeto desde sua concepção



Serviço:

Bala Desejo @ Brasília

Data: 2 de fevereiro

Local: Corina Cervejaria

Endereço: SOFN, Quadra 1 Conjunto B, Lote 11 - Asa Norte - Brasília/DF

Bala Desejo @ Goiânia

Data: 3 de fevereiro

Local: Shiva alt-bar

Endereço: Alameda das Rosas, 1371 - St. Oeste - Goiânia/ GO

Bala Desejo @ Belo Horizonte

Data: 23 de fevereiro

Local: Palácio das Artes

Endereço: Av. Afonso Pena, 1537 - Centro - Belo Horizonte/MG

Bala Desejo @ São Paulo

Data: 24 de fevereiro

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo/SP

Bala Desejo @ Porto Alegre

Data: 8 de março (sexta-feira)

Local: Opinião

Endereço: R. José do Patrocínio, 834 - Cidade Baixa - Porto Alegre/RS

Bala Desejo @ Curitiba

Data: 9 de março (sábado)

Local: Teatro Up Experience

Endereço: Bloco da Reitoria - R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300 - 2º andar - Ecoville - Curitiba/PR

Bala Desejo @ Rio de Janeiro

Data: 13 de março (quarta-feira)

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 - Centro - Rio de Janeiro/RJ