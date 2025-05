A- A+

BALANCÊ DO BARCHA 2025 Balancê do Barcha: além de Falamansa, prévia terá Forró na Caixa, Sambarrasta e DJ Mau Lopes Sobem, ainda, no palco, o cantor Rafa Mesquita, Cabra Guarana, Karol Maciel o Forró Escaletado, entre outras atrações

Depois de ter anunciado a banda Falamansa como primeira atração, o Balancê do Barcha definiu a line-up da festa marcada para o próximo 24 de maio no Mirante do Paço.









Na prévia junina, juntam aos forrozeiros de São Paulo os grupos Forró na Caixa e o Forró Escaletado, a banda Sambarrasta, o cantor Rafa Mesquita, Cabra Guarana, Karol Maciel, Sarah Leandro, Joana Xeba, Garcez, Bayma e o DJ Mau Lopes.

Com dois palcos simultâneos, a festa está com ingressos disponíveis no site Ingresse, com valores a partir de R$ 150.



SERVIÇO

Balancê do Barcha

Quando: Sábado (24), a partir das 16h

Onde: Mirante do Paço (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 150 no site Ingresse

Informações: @barchef.nightlife



