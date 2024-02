"Balão gástrico": entenda tratamento que MC Ryan SP usa para perda de peso: "Meu ânimo mudou"

A- A+

Neste último dia da semana, o cantor de funk MC Ryan SP fez uso das suas redes sociais para compartilhar uma notícia que diz respeito à sua saúde. O artista decidiu adotar medidas para melhorar seu bem-estar e revelou estar em processo de tratamento para redução de peso. Segundo Ryan, as mudanças em sua rotina já começaram a gerar resultados positivos.

"Família, acabei de sair do procedimento, tirei o balão gástrico e vou repor na segunda-feira. Cheguei aqui com 130 kg, sem conseguir respirar nem fazer nada da vida, sempre cansado. Hoje, meu ânimo mudou"

Ryan destacou a importância dessa decisão para a sua vida, a ponto de considerar repetir o procedimento. "Sempre tem um peso em cima do cara que é gordinho. Cheguei aqui com medo, mas foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Foi tão sensacional que vou vir aqui 'botar' o meu próximo na segunda-feira", disse o músico.





Também chamado de 'balão intragástrico', essa é uma técnica que visa ocupar um espaço no interior do estômago do paciente para induzir a sensação de saciedade e, consequentemente, a redução da alimentação. De acordo com especialistas, a técnica tem como alvo pessoas com índice de massa corporal acima de 27 e/ou que possam ter comorbidades. O ideal é que o balão permaneça no estômago do paciente por aproximadamente seis meses, nesse período, a redução de peso pode chegar até 13%.

