A- A+

A noite de segunda-feira (13) é tensa no BBB 23. Os brothers participaram de mais um Jogo da Discórdia e, para começar, eles tiveram que se dividir em dois grupos: um de 7 e outro de 6 pessoas, e trocaram acusações. Cada grupo tinha pergaminhos com adjetivos. O "general" retirava os pergaminhos e o grupo definia o alvo ideal para o adjetivo.

Após revelar as acusações, o acusador virava um balde de tinta no acusado. E cada acusado teve 30 segundos para se defender. A dinâmica rendeu discussões e troca de farpas entre os participantes.

Eles ficaram dividos assim: Grupo Amarelo: Larissa, Fred, Bruna, Sapato, Aline, Amanda e Guimê; Grupo Azul: Alface, Cezar, Domitila, Sarah, Gabriel e Marvvila. O Grupo Azul escolheu Fred como General e o Grupo Amarelo escolheu Cezar como General.

Acusador e acusado

O clima entre os brothers foi tenso. O Grupo Amarelo começou com o adjetivo Influenciável. O acusado foi Cezar e quem Acusou foi Guimê, que jogou um balde com de tinta no oponente. “Não entendi como sou General e Influenciável. Descabido e sem noção essa decisão deles”, disse Black.

O Grupo Azul pegou o adjetivo Incoerente e escolheu Fred. Gabriel foi o acusador: “Semana passada seu jogo foi incoerente. Você misturou afeto… Você queria defender a Marvvila, mas colocou a maior aliada dela no Paredão. Você também não jogou 100% em grupo. Ficou em cima do muro”, explicou. “Não concordo. Fui totalmente coerente, falei com a Sarah, ela disse que meu jogo era inteligente”, disse Fred.

Mas o embate real foi do grupo Amarelo contra Ricardo Alface. Ele deu a acusação de Arrogante para a sister e começou uma verdadeira treta generalizada. “Na semana que eu ganhei o Anjo, ela tentou me manipular. Quando eu dei o Anjo para a Tina, ela me perguntou o que eu tinha feito. Você acha que é intocável. Quando eu digo que você é mimada, você é mimada”, disse Alface. “O Alface já brigou com a casa inteira e não te aguenta mais…Você é que é perdido no jogo. Você não é leal com as pessoas que estão com você desde o começo", rebateu Larissa.

Grupo Amarelo deu a acusação de Traidor para Alface e o acusador foi Fred: “Uma das coisas que você sabe fazer é extrair o pior das pessoas. Você é uma pessoa arrogante, que levanta a voz com as mulheres (…) Você é traidor… Saiu do grupo de pessoas que sempre te defendeu…”. Alface respondeu: “Pelo amor de Deus, que eu desperto coisas ruins nas pessoas. Assume que você tem seu lado ruim. Todo mundo tem. Eu traidor? Você faz a mesma coisa.”

Logo depois, o Grupo Amarelo acusou Alface de Insuportável e a acusadora foi Larissa: “A única pessoa mimada aqui na casa é ele. Do nada, ele mete um palavrão. Ele sabe a minha história. Sustento a minha casa, a minha família… Eu sempre te defendi aqui", disse a sister. Alface não concordou: “Mimada eu digo porque você não gosta de ser contrariada. Eu sou insuportável? Aqui você só quer pegar o celular para tirar foto de si mesma…”

O Grupo Azul acusou Bruna de Covarde. O acusador foi Alface: “Se tem um problema ou se você cria um problema você nunca é a culpada…Toda semana você perde estalecas. Você me chama de maldoso e ruim, você tira o peso de você, novamente. Se você grita a culpa é sua. Não se esconda nas outras pessoas. Você não atende Big Fone…isso é covardia". Bruna se irritou: “Usar o lance das estalecas é ridículo. Você é baixo.”

O Grupo Amarelo acusou Alface de Covarde. A acusadora foi Bruna: “Eu ia te poupar. Mas você é desleal aqui dentro. Você fala mal das pessoas aqui dentro", disse a atriz. “Você fala em tom de deboche. Eu não sou Covarde…”, rebateu Alface.

Veja também

bbb 23 Bruna Griphao encontra 'pentelho' em sua escova de dentes no BBB 23