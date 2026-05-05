Balé de Shakira vai até a madrugada de terça com colegas cariocas
Halle Heny, Liz Dany e mais integrantes do balé da colombiana curtiram segunda-feira com colegas da Maré Weslley Olds, Raphael Vicente e Maddu Reis
Shakira deu adeus ao Rio, mas seu balé decidiu ficar por mais dois dias. Na última segunda-feira (4), Halle Heny, que alugou um apartamento na Zona Sul, Liz Dany e mais integrantes do corpo de baile colombiana passearam pela Pedra do Sal e pelo Largo de São Francisco da Prainha, no Centro, com colegas do Complexo da Maré que se apresentaram no palco do show em Copacabana.
Maddu Reis, Weslley Olds e Maddu Reis levaram os estrangeiros a uma boate na Zona Portuária, ao samba e a galpões da região turística. Um grupo de 20 foi madrugada adentro pelas ruas do Centro.
— Uma inacreditável noite de "até breve" depois de uma semana de trabalho duro. Foi maravilhoso estar com todos vocês. Voltem logo — disse Weslley Olds, ao compartilhar a foto do grupo num galpão do Centro quase 2h da madrugada.
O megashow da cantora Shakira no sábado na Praia de Copacabana, pelo evento Todo Mundo no Rio, teve público de cerca 2 milhões de pessoas. A apresentação foi marcada por referências à cultura brasileira, presentes no figurino, nas falas e nas participações de nomes da MPB, o que reforçou a conexão com o público. A reportagem também destaca os bastidores, algumas falhas na operação e o atraso da cantora que, no início, incomodou o público, mas depois acabou ofuscado pela força do show da Loba.