O Balmasqué, um dos mais tradicionais bailes carnavalescos de Pernambuco, anunciou as novidades para 2026 nesta quarta-feira (19). A festa está marcada para o dia 31 de janeiro, no Clube Internacional do Recife.

A programação reúne nomes representativos da música pernambucana. Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, André Rio, Almir Rouche, Nonô Germano, Ed Carlos estão entre as atrações.

Nesta edição, o evento homenageia dois símbolos do Carnaval pernambucano: o cantor Claudionor Germano e os Papangus de Bezerros. "Entardecer no Balmasqué" é o tema que norteia o baile no próximo ano.

Pela primeira vez, a festa contará com dois palcos. O Palco Entardecer receberá artistas do samba, às 17h. A partir das 19h30, o Palco Frevo coloca em evidência o icônico ritmo pernambucano.





"A gente vem planejando esse encontro há um ano. Desta vez, resolvemos resgatar a essência dos bailes carnavalescos, focando nos artistas do estado", afirmou Karlus Demetrius, da Conexão K, produtora responsável pela realização da festa.

Uma das novidades é o retorno do protagonismo das fantasias à programação. A melhor fantasia da noite será premiada com R$ 2 mil.

Os ingressos para o Balmasqué 2026 começam a ser vendidos nesta quarta-feira (19), no site Evenyx. Além do Frontstage, com serviço de bebidas incluso, a festa oferece a opção da Pista Pró Vida, com acesso mediante a doação de dois quilos de alimento.

