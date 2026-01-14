Qua, 14 de Janeiro

CARNAVAL 2026

Balmasqué combina folia e solidariedade e inicia campanha para doação de alimentos

Setor Pista Pró-Vida vai dar acesso ao folião através da doação de 2Kg de alimentos não perecíveis

Acesso ao Balmasqué 2026, que terá entre as atrações Almir Rouche e Maestro Forró, iniciou campanha de doação de alimentos

Folia e solidariedade podem (e devem) frevar juntas. Ao menos no Balmasqué, uma das prévias mais tradicionais do Carnaval de Recife, vai aliar o frisson que "entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé" ao ato de doar alimentos.

Com a meta de arrecadação de 2 toneladas, a festa - marcada para o próximo 31 de janeiro, no Clube Internacional - vai dar acesso aos foliões que optem para o setor "Pista Pró-Vida, com pelo menos 2 Kg de alimentos não perecíveis.

Vale ressaltar que o clube anfitrião do Balmasqué já está aberto para as doações, no horário das 9h às 16h. O que for arrecadado vai seguir para instituições sociais.

O Balmasqué
Para a edição deste ano da prévia, além da homenagem a Claudionor Germano e aos Papaguns de Bezerros, cidade do Agreste pernambucano, tradicional pela folia com os brincantes, sobem ao palco André Rio, Almir Rouche, Maestro Forró, Ed Carlos e Nonô Germano.

Os ingressos para o Balmasqué 2026, para o setor Front Open Bar, podem ser adquiridos no site Evenyx. Já quem optar pelo espaço Pró Vida, o acesso se dará mediante a doação dos alimentos.

SERVIÇO
Balmasqué 2026
Com André Rio, Almir Rouche, Maestro Forró, Ed Carlos e Nonô Germano
Quando: Sábado, 31 de janeiro, a partir das 17h
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena
Ingressos a partir de R$ 100 no site Evenyx

