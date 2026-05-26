Banda Sinfônica do Recife leva trilhas de "Star Wars" e "Ghostbusters" ao Teatro do Parque
Concerto cinematográfico acontece nesta quarta-feira (27), a partir das 20h, com acesso gratuito ao público
As trilhas de "Star Wars" e "Ghostbusters" vão ditar o ritmo do concerto da Banda Sinfônica do Recife, que será apresentado nesta quarta-feira (27) no Teatro do Parque.
Com início a partir das 20h, e retirada dos ingressos na bilheteria, será sob a batuta do maestro Fabiano André que o concerto seguirá com peças em acordes cinematográficos.
Oferecida pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, a apresentação levará ao público as execuções dos medleys “Symphonic Suite from Star Trek into Darkness” e “Star Wars Trilogy”.
Nesta parte serão contemplados os clássicos “Imperial March”, “Princess Leia’s Theme” - executada com os solistas George André, Mozart Ramos, Arthur Duvivier, Adriano Silva.
Já “Battle in the Forest” e “Yoda’s Theme” ficarão por conta do solistas Rafhael Soares, Eltoni da Silva, Ayrton Vinícios, Mozart Ramos) e “Star Wars (Main Theme)”.
No final do concerto, o fantasmagórico “Ghostbusters”, música tema do filme, fará sua aparição.
SÃO JOÃO SINFÔNICO
E entrando na atmosfera do 'tengo-lengo-tengo' dos festejos juninos, a Banda Sinfônica do Recige vai entrar também no balancê, com apresentação no Sítio Trindade.
Por lá, o conjunto se apresenta em 18 de junho, abrindo a programação do palco principal ao lado das vozes femininas de Anastácia e de Juliana Linhares.
Na mesma noite, Santanna, O Cantador, encerra a noite.
SERVIÇO
Concerto Cinematográfico da Banda Sinfônica do Recife
Com trilhas de cinema
Quando: Quarta-feira, 27 de maio, a partir das 19h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife
Acesso gratuito (com retirada de ingressos na bilheteria do teatro)
Informações: @bandasinfonicarecife