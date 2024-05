Banco faz alerta sobre fraudes em vendas de "ingressos VIP" para show de Madonna

A- A+

O banco Itaú, patrocinador do show de Madonna em Copacabana, na zona sul do Rio, alertou fãs sobre uma fraude envolvendo ingressos para a apresentação. No golpe, algumas pessoas estariam vendendo falsas entradas para a área "VIP" do show, por até R $2.000 nas redes sociais. O banco reforça que o acesso ao evento é totalmente gratuito.

A única área especial no evento é um espaço mais próximo ao palco, chamado de "Espaço Itaú". Para este setor, ingressos gratuitos foram distribuídos pelo banco por promoções e nas redes sociais. As entradas são intransferíveis.

"Golpistas estão se passando por ganhadores da promoção e tentando vender ingressos falsos para o Espaço Itaú. Se receber uma oferta, não realize a compra e denuncie para nossa equipe técnica. Nossos ingressos não estão à venda", informa o site do banco.

