Rock Banda Biquini é confirmada no maior festival de rock do Nordeste, o Rock Rec Festival Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nando Reis, Humberto Gessinger e Nação Zumbi também estão entre as atrações

Mostrando que está chegando para ficar, o Rock Rec Festival anunciou mais uma banda que fará parte da sua primeira edição, no dia 4 de maio. Prometendo um line up digno do maior festival de rock do Nordeste, a Banda Biquini foi confirmada na programação do evento, que tomará conta da área externa do Centro de Convenções.

Com quase 40 anos de estrada, o antigo grupo Biquini Cavadão, dono dos sucessos “Vento e Ventania” e “Quanto tempo demora um mês” foram confirmados no evento que traz ainda Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nando Reis, Humberto Gessinger e Nação Zumbi. Outras atrações ainda serão anunciadas para o festival.

Os ingressos para o Rock Rec Festival já podem ser adquiridos através do site Meep ou nas lojas físicas do Ingresso Prime, localizada nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna, e custam R$ 90 (Rock Front) e R$ 220 (Rock Open).

