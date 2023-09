A- A+

ROCK Banda Cartada comemora 13 anos com show no Estelita, nesta sexta-feira (15) Repertório promete, além de canções autorais, clássicos do pop rock nacional e internacional

A banda pernambucana Cartada está há 13 anos na estrada. Para celebrar o aniversário, seus integrantes apresentam um show no Estelita Bar, nesta sexta-feira (15), a partir das 21h.

No repertório do show, estão garantidos os clássicos do pop rock nacional e internacional, com músicas de Cazuza, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Oasis, U2, The Police, e outros artistas. Além disso, o trabalho autoral do grupo estará presente na apresentação.

O show contará com participações. Já confirmaram presença no palco da banda, o músico Raffa Emery e as bandas Caroço de Manga e Mesa4, que farão tributos a Raul Seixas e Raimundos, respectivamente.



A Cartada surgiu quando os amigos Mardson (vocal), Hermínio Neto (baixo), André (bateria) e Kécio (guitarra) resolveram montar uma banda para uma única apresentação: fazer ao vivo a trilha sonora de um desfile de moda. Atualmente, apenas Mardson segue no grupo, que ganhou Luiz Fernando nas guitarras, Guilherme Barbosa no baixo e Patrício Carcará assumindo a bateria.

Serviço:

Show da banda Cartada

Nesta sexta-feira (15), às 21h

No Estelita Bar (Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga)

Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 40 (no local), à venda pelo Sympla

