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Banda Colírio Elétrico grava seu segundo EP no Dia Mundial do Rock

Registro será lançado pelo Selo Estelita, que tem em seu catálogo trabalhos com Nação Zumbi e Ave Sangria

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Colírio Elétrico lança novo EP no segundo semestreColírio Elétrico lança novo EP no segundo semestre - Foto: Colírio Elétrico/Divulgação

O Dia Mundial do Rock, celebrado na próxima segunda-feira (13), marca também um novo passo para a Colírio Elétrico. A banda pernambucana entrará em estúdio para gravar seu segundo EP, “Flores ao Mundo para Encher os Vasos”, com lançamento previsto para o segundo semestre deste ano. 

O registro fonográfico será lançado pelo Selo Estelita, que possui em seu catálogo parcerias com artistas como Nação Zumbi, Devotos, Ave Sangria, Tagore e Cleyton Barros. Em comunicado oficial, a Colírio Elétrico afirma que fazer parte da gravadora “representa um marco importante em sua carreira”. 
 

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Três composições autorais integram a obra. “Gravetos e Poesias” e “Os 12 Portais”, além da faixa que dá nome ao EP, apresentam uma sonoridade inspirada nas raízes musicais das décadas de 1940, 1950 e 1960, transitando entre ritmos como o blues e o rock psicodélico.

Paulo Guimarães, compositor, vocalista e instrumentista da Orquestra Sinfônica do Recife, está à frente do grupo. Wagner Wama (guitarra e violão), Pedro Celso (piano e órgão), Rinaldo Lucas (contrabaixo) e Hermes Costa Neto (bateria) completam a formação da Colírio Elétrico. 

Toda a pré-produção do EP foi realizada pelo próprio grupo, que quis preservar a identidade sonora construída ao longo de mais de uma década de trajetória. Além da Colírio Elétrico, assinam a produção Raffaela Aureliano e Bacurau Filmes, com João Felipe Cavalcante como técnico de gravação.

“Gravar um novo trabalho justamente no Dia Mundial do Rock simboliza a celebração de um gênero que continua se reinventando, sem perder sua essência”, aponta a nota divulgada pela banda.

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