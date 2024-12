Banda CPM 22 tem van assaltada a caminho de show no Rio

A- A+

O grupo musical CPM 22 teve a van assaltada no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (30). O veículo levava membros da banda de rock para um show na Ilha do Itanhangá, na Barra da Tijuca, quando foi parado por criminosos na Linha Amarela.

A apresentação foi cancelada por conta do ocorrido, mas os artistas estão bem, segundo publicação oficial da CPM 22.

O roubo do veículo foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Não foram divulgadas ainda mais informações sobre o caso, como a dinâmica do crime e quais integrantes do grupo estavam na van no momento. A Polícia realiza ainda diligências para apurar a autoria do assalto.

A CPM 22 acumula sucessos como "Dias atrás", "Não sei viver sem ter você" e "Um minuto para o fim do mundo". E se apresentaria no evento "Rock na Ilha" após show de outra banda brasileira, a Dibob.

No entanto, o público presente foi surpreendido pela ausência do grupo formado por Fernando Badauí, Luciano Garcia, Phil Fargnoli, Ali Zaher Jr. e Daniel Siqueira.

Ainda na noite de sábado, os roqueiros dividiram com os fãs o que havia acontecido, através de uma postagem no perfil da CPM 22 no Instagram: "Galera, está tudo bem com a gente. Infelizmente assaltaram a van que nos levava para o show 'Rock na Ilha', hoje, no Rio de Janeiro, e não tinha como rolar. Mas fiquem tranquilos, estamos bem!"

Após a circulação da notícia, a organização do "Rock na Ilha" também fez seu comunicado: "Vamos remarcar uma nova data (para o show) e informaremos como proceder nos próximos dias!!"

Artistas se solidarizam

Na publicação da banda no Instagram, amigos famosos dos integrantes enviaram mensagem de apoio. Caio Cunha, baterista da banda Raimundos, se solidarizou com a situação tensa vivida pela CPM22, mas também demonstrou alívio por não terem ocorrido maiores danos: "Que maravilha que estão bem". Dinho Ouro Preto, cantor do Capital Inicial, fez coro: "Bom saber que está tudo certo com vocês…". Vocalista do Biquíni Cavadão, Bruno Gouveia ofereceu ajuda: "Eu lamento que vocês tenham passado por isso, mas que bom que vocês estão todos íntegros. O que precisarem, estamos juntos".

