inteligência artificial Banda criada por inteligência artificial, The Velvet Sundown tem maior número de ouvintes em SP Grupo inventado com mecanismos de tecnologia registra crescimento expressivo nas plataformas de áudio, com dois álbuns lançados num só mês

A cidade de São Paulo é o local no mundo que mais se rendeu ao som da banda The Velvet Sundown, "grupo" criado por inteligência artificial — e que viralizou recentemente, antes mesmo de o público se dar conta de que se tratava, afinal, de uma formação fora do comum, sem músicos em carne e osso. O dado está disponível na plataforma Spotify.

Na lista sobre quem anda mais reproduzindo os dois álbuns lançados de uma só tacada, em junho, paulistanos aparecem no topo, com 15 mil ouvintes diários. Na sequência do ranking, figuram habitantes de Sidney e Melbourne, na Austrália; Estocolmo, na Suécia; e Londres, na Inglaterra.

Em apenas um mês, a tal banda acumulou mais de 500 mil ouvintes no Spotify. É um bom número para um grupo independente do qual nunca ninguém tinha ouvido falar. As suspeitas de que The Velvet Sundonw se tratava de invenção tecnológica gerada por inteligência artificial começaram a surgir após internautas se darem conta de que não havia qualquer registro dos integrantes da banda.

O quarteto formado por Gabe Farrow, Lennie West e Orion "Rio" Del Mar não apareciam em lugar nenhum com fotos reais. Daí veio a confirmação: num perfil recém-criado no Instagram, a banda-fake utilizou fotos geradas por IA para apresentar seus integrantes igualmente falsos para o mundo.

Na última terça-feira (8), o Spotify confirmou que o projeto é gerado por ferramentas de IA.

Antes, na semana passada, a plataforma de streaming musical Deezer já havia confirmado, por meio de uma ferramenta própria de detecção de músicas geradas por IA, de que a banda não existia de verdade.

Por isso, quem escuta os álbuns pelo aplicativo vê a seguinte notificação: "Conteúdo gerado por IA. Algumas faixas nesse álbum podem ter sido podem ter sido criadas usando inteligência artificial".

No começo da curtíssima carreira, quando postaram no Instagram a capa de um dos álbuns, o grupo recebeu elogios pelo trabalho. "Continuem assim, a música de vocês é incrível", comentou um usuário. Muita gente, no entanto, já apontava a possibilidade de ser IA.

No Spotify, a banda se define como "alt-pop cinematográfico e soul analógico dos sonhos". Cada um dos discos — "Dust and silence" e "Floating on echoes", ambos lançados no mesmo dia 5 de junho — tem 13 faixas, totalizando 26 canções.

