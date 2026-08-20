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streaming Banda de heavy metal cristão Demon Hunter processa Netflix por "Guerreiras do K-pop" Músicos da Demon Hunter acusam plataforma de violar marca registrada ao nomear, em inglês, a produção de "K-pop Demon Hunters"

Banda de metal cristão, Demon Hunter está processando a Netflix pelo nome do filme " Guerreiras do k-pop", justamente "Demon hunters" em inglês. Os artistas acusam a plataforma de violação de marca registrada e concorrência desleal.

"Demon Hunter é uma banda de metal célebre e bem conhecida", diz a petição, obtida pelo site The Wrap. "Ela foi formada na virada do século e, há 25 anos, tem lançado álbuns, feito turnês e vendido produtos licenciados de forma consistente para um público grande e dedicado. Infelizmente, em 2025, a Netflix e a Netflix Studios, apesar de quase certamente terem conhecimento da Demon Hunter, optaram por lançar um filme intitulado 'KPop Demon Hunters".

A produção, diz o documento, "alcançou níveis sem precedentes de sucesso, não apenas como filme no serviço de streaming da Netflix, mas também como álbum da trilha sonora e dos produtos licenciados".

No processo, está incluído um e-mail de uma pessoa que gastou US$ 500 em ingressos para um show da Demon Hunter em Albany, Nova York, acreditando que era uma apresentação do trio musical do filme.

"Há algum jeito de me devolverem o dinheiro ou me darem um crédito?", perguntou a pessoa, segundo o site Complex. "Se eu não conseguir o reembolso, não vou conseguir comprar ingressos para o show de verdade".

De acordo com o jornal The Guardian, há outras confusões envolvendo banda de metal e as k-poppers. Um produtor de televisão teria procurado a equipe da Demon Hunter achando que ela tinha ligação com o filme. Fora o fato de usuários marcarem, em postagens nas redes sociais, os metaleiros pensando que era uma conta do filme.

A Demon Hunter agora pede à Justiça que proíba a Netflix de usar o nome "KPop Demon Hunters" em conexão com gravações musicais, apresentações ao vivo e produtos licenciados. A banda também busca indenização por danos, em valor não especificado.

"Guerreiras do k-pop" é o filme original de maior sucesso da história da Netflix. Ele conta a história de um trio musical que usa poderes secretos para proteger os fãs de forças do mal e ganhou os Oscars de melhor animação e melhor canção original ("Golden") em 2026. As Huntrix, banda fictício protagonista do longa, chegou a ser eleita personalidade do ano pela revista Time.

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