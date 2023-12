A- A+

Música Banda Del Rey promove lançamento do primeiro álbum no Clube Atlântico de Olinda Show será neste sábado (16), a partir das 21h, em noite que também terá a volta do grupo Sebastião e os Maias e Dunas do Barato

A banda Del Rey, formada por Chinaina e Mombojó celebra a Jovem Guarda em seu primeiro registro fonográfico que será lançado na festa "Encontro de Brotos", neste sábado (16), a partir das 21h, no Clube Atlântico de Olinda. Ingressos estão disponíveis no site Sympla.

Inspirados pelas composições de Roberto e Erasmo Carlos, os músicos Chinaina e integrantes do Mombojó destilam emoções nos palcos brasileiros há 18 anos. No show da turnê de lançamento do seu primeiro álbum “O Disco”, a banda apresenta as canções do disco e celebra os compositores da Jovem Guarda.

O álbum

“O Disco”, primeiro registro fonográdico do grupo formado por Chinaina (vocal), Vicente Machado (bateria), Chiquitito Corazon (teclado), Felipe S (guitarra) e O Príncipe (guitarra) foi lançado no dia 22 de agosto, data de estreia do programa musical “Jovem Guarda” (1965 a 1968) apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.



Ouça:

Com esse conceito embalado, O Disco da Banda Del Rey presta uma homenagem a esses compositores brasileiros. Das 10 faixas do trabalho apenas “Ilegal, Imoral ou Engorda” é de autoria da dupla Roberto e Erasmo, nas outras canções, a Banda traz obras de Tim Maia, Helena do Santos, Renato Barros, Helio Justo e outros compositores.

“Esse show no clube atlântico em Olinda é muito especial pra gente. Desde que lançamos o disco, ainda não tínhamos feito show na nossa terra. Vamos tocar o repertório de “O Disco” e outras músicas, que fazem o baile da Banda Del Rey ser tão especial. “, diz Chinaina, vocalista da Del Rey.

Além da Banda Del Rey, outras atrações sobem ao palco do Clube Atlântico de Olinda. Fazendo parte desse time de peso, a volta do grupo Sebastião e os Maias, que irá levar todo o alto astral e a sonoridade de Tim Maia ao “Encontro de Brotos”.

Com um repertório setentista, passando por Gal, Novos Baianos, Maria Bethânia, Gil e Caetano, a banda Dunas do Barato participa pela primeira vez do evento. E ainda, para fechar esse lineup especial, o balanço especial do DJ Sidade.

SERVIÇO:

Encontro de Brotos com Del Rey, Sebastião e os Maias e Dunas do Barato

Onde: Clube Atlântico de Olinda

Quando: 16

Horário: 21h

Ingressos no site Sympla

