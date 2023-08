Banda Del Rey resgata a Jovem Guarda de Roberto Carlos em novo álbum

A- A+

Há pelo menos 18 anos a banda Del Rey, formada pelo sotaque pernambucano de Chinaina e de integrantes da Mombojó, passeia pelo vasto cancioneiro de Roberto Carlos em versões que rememoram a trajetória do "Rei", com apresentações em palcos - e bailes afora.

Mas tão somente neste 22 de agosto - mesma data em que a TV Record de 1965 lançou o programa "Jovem Guarda", apresentado por Roberto, Erasmo e Wanderléa - o grupo traz à tona o primeiro álbum.



"O Disco" (Selo Pedra Onze), disponível nas plataformas digitais, esbanja releituras de um dos movimentos mais priomissores da cultura nacional .









Para além da parceria Roberto/Erasmo, o trabalho é tomado principalmente por enlaces com outros compositores, a exemplo das faixas "Você Não Serve Pra Mim" (1967), de Renato Barros - fundador do Renato e Seus Blue Caps. Tal qual "Negro Gato" (1964) e "Quase Fui lhe Parocurar"(1968), ambas de Getúlio Côrtes.

"Escolhemos composições que ficaram famosas na voz de Roberto Carlos, mas que não são parcerias dele com Erasmo, e sim de outros compositores", conta Chiquitito Corazon, à frente dos teclados na Del Rey.



Além dele, Vicente Machado (bateria), Felipe S e O Príncipe (guitarra) e o músico convidado Estevam Sinkovitz Neto (baixo), além de Chinaina (vocal) integram "O Disco", que tem 'apenas' a faixa "Ilegal, Imoral ou Engorda", composição assinada por Roberto e Erasmo, como canção de autoria da dupla.



"Do Outro Lado da Cidade" (Helena dos Santos), "Não Vou Ficar" (Tim Maia), "Nada Vai me Convencer" (Paulo Cézar Barros), "Não há Dinheiro que Pague" (Renato Barros), "Ninguém Vai Tirar Você de Mim" (Edson Ribeiro/Hélio Justo) e "Se Eu Pudesse Voltar no Tempo" (Luís Ismail/Pedro Paulo) também integram as faixas do álbum.







Nomes como Tim Maia, Helena do Santos e Hélio Justo são alguns dos outros compositores que tiveram músicas incúídas no trabalho da banda que reproduz (e bem) os áureos tempos do "Iê Iê Iê".

Serviço

"O Disco", álbum da Banda Del Rey



Disponível nas plataformas de música

