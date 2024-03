A- A+

Banda Devotos é aprovada como Patrimônio Cultural do Recife; entenda Câmara Municipal votou a favor do reconhecimento do grupo de rock do Alto José do Pinho

Representante do rock pernambucano, a banda Devotos será declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O reconhecimento foi aprovado pela Câmara Municipal, em votação realizada na manhã desta terça-feira (26), e segue para a sanção do prefeito João Campos (PSB).

Aprovado pelos vereadores e vereadoras da cidade, a concessão do título ao grupo está prevista no Projeto de Lei Ordinária nº 279/23, de autoria de Cida Pedrosa (PCdoB). Após o recebimento, o prefeito do Recife tem até 15 dias úteis para sancionar a lei.

Parte importante da cena underground e autoral do Recife desde o final da década de 1980, Devotos tem as suas raízes fincadas no Alto José do Pinho, na Zona Norte da cidade. Ancorado no punk rock, o grupo ganhou reconhecimento também fora do Estado, fazendo shows no Brasil e em outros países.

Atualmente, a banda é formada por Cannibal (voz e baixo), Neilton Carvalho (guitarra) e Celo Brown (bateria). Suas músicas, que abordam questões sociais e políticas relevantes em suas letras, estão presentes em álbuns como “Agora tá Valendo” (1997), “Devotos” (2000) e “Hora da Batalha” (2003).

“Declarar a banda Devotos Patrimônio Cultural Imaterial do Recife é uma forma de reconhecer seu impacto cultural e social, além de preservar e valorizar uma parte significativa da identidade musical da cidade, algo que nós temos feito diuturnamente com o nosso mandato. Enaltecendo trajetórias e fortalecendo lutas para que nossa multiculturalidade continue pujante e forte”, defendeu Cida Pedrosa.



