Cultura Banda Devotos se torna Patrimônio Cultural do Recife após Lei sancionada pelo prefeito Projeto de autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) foi aprovado por unanimidade na Câmara do Recife e sancionado, nesta segunda (22), pelo prefeito João Campos

Os mais de 30 anos de história da banda Devotos foram eternizados, nesta terça-feira (23), com a sanção pelo prefeito do Recife, Joâo Campos, da Lei Municipal nº 19.213/24, de autoria da vereadora Cida Pedrosa, que foi aprovada por unanimidade pela Câmara do Recife.



Integrada por Cannibal (voz e baixo), Neilton Carvalho (guitarra) e Celo Brown (bateria), a banda de punk rock tem presença histórica e marcante na cena alternativa do Recife desde o final da década de 1980.

Formada no Alto José do Pinho, zona norte do Recife, a Devotos conquistou reconhecimento nacional e internacional. O grupo conta com uma discografia com oito álbuns de carreira e músicas que abordam questões sociais e políticas relevantes, trazendo a voz da periferia re3cifense para o palco e cbrando justiça social e políticas públicas para as comunidades mais vulneráveis.

“A importância de um título como esse é a representatividade que ele causa no meio da cena punk, a cena alternativa de Pernambuco e do Brasil. Estamos muito felizes com esse reconhecimento de todo um trabalho que ultrapassa a música. Devotos é uma banda que surgiu pra mudar um quadro social e a gente faz parte dessa mudança aqui no Alto Zé do Pinho”, comentou Cannibal.

Segundo o vocalista, o reconhecimento como Patrimônio Cultural do Recife é bom para todo o movimento punk, que sempre tem pouco espaço em editais e circuitos comerciais.



“Nada mais justo do que reconhecer o legado de um grupo que atua há mais de 30 anos levando nossa cidade para o mundo. Fazendo da cena do Punk Rock travessia para que jovens da periferia do Recife possam ter mais oportunidades através da cultura. O Alto Zé do Pinho segue sendo celeiro de boas e novas revoluções”, afirmou a vereadora Cida Pedrosa.

Grito por mudanças

Em suas músicas, Devotos traz à tona as questões que afetam a vida nas comunidades periféricas, promovendo a reflexão e a conscientização. Preservar o legado da Devotos, assegurando que suas contribuições culturais continuem a enriquecer a vida da cidade do Recife e a inspirar gerações futuras. A banda ganha a chancela institucional da cidade do Recife como agradecimento por tantos serviços prestados à população da capital pernambucana.





