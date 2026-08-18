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SHOW DE ANIVERSÁRIO Banda dos Corações Selvagens: Dez anos amando e mudando as coisas Grupo celebra uma década de releituras de Belchior com show no Terra, nesta sexta (21), revisitando sucessos e lados B do compositor em versões que atravessam rock e psicodelia

Belchior morreu em 2017, mas A Banda dos Corações Selvagens já vinha, quase dois anos antes, fazendo o movimento contrário ao luto: em vez de guardar suas canções numa moldura, tratava de colocá-las em movimento.

Criado por Juvenil Silva no fim de 2015, o projeto nasceu de encontros despretensiosos para tocar o compositor cearense e encontrou justamente na liberdade de mexer nas músicas a razão para continuar.

Dez anos depois, a banda celebra sua própria trajetória, com apresentação nesta sexta (21), no Terra Polo Cultural, bairro da Soledade, com a Noite Belchiana, espetáculo que transforma o repertório do “rapaz latino-americano” em matéria-prima para outras formas de escuta.

Reverenciando o “bardo”

A história começou antes de Belchior desaparecer dos palcos e da vida pública e, portanto, antes de sua morte transformar sua obra em objeto de uma nova onda de interesse. A ideia, conta Juvenil, era simplesmente se encontrar e tocar Belchior.

“Nunca presos aos formatos originais das músicas, às vezes seguíamos e às vezes fazíamos nossas próprias versões”, explica. A liberdade, segundo ele, vinha da própria energia do compositor, cuja obra se tornou um território de investigação musical.

Essa origem ajuda a entender o que a Corações Selvagens construiu ao longo da década. A banda não surgiu para reproduzir o Belchior dos discos. Surgiu para descobrir o que poderia acontecer quando aquelas canções fossem retiradas do lugar conhecido e atravessadas por outras referências.

O resultado encontrou caminhos pelo rock, pelo groove, pelo blues e pela psicodelia – uma leitura que já aparecia nos primeiros anos do projeto e que a imprensa registrava como uma releitura do repertório setentista em chave mais experimental.

Atualmente, A Banda dos Corações Selvagens é composta por Juvenil Silva (voz e guitarra), Nívea Maria (teclados e voz), Diego Gonzaga (contrabaixo) e Rafael Daltro (bateria). Daltro e Juvenil são os remanescentes da primeira formação.

As “cascas de banana” de Belchior

Para Juvenil, uma das grandes descobertas desse mergulho foi perceber que a aparente simplicidade das canções escondia uma engenharia musical particularmente sofisticada.

Ele chama atenção para a musicalidade “cheia de ‘cascas de bananas’ e construções inteligentes”, além da métrica vocal difícil, rápida e próxima de uma dicção “dylanesca”. O desafio de cantar e rearranjar aquilo acabou sendo também uma espécie de laboratório permanente para a banda.

O repertório da Noite Belchiana se concentra sobretudo na primeira fase da carreira de Belchior, nos discos lançados durante os anos 1970. É nesse período que a banda encontra tanto os clássicos quanto músicas menos visitadas pelo grande público.

“Como se fosse pecado” e “Clamor do deserto” são exemplos de canções que, segundo Juvenil, às vezes deixam parte da plateia intrigada, justamente porque não pertencem ao pacote mais conhecido do compositor.

Essa escolha pelo lado menos óbvio não é mero exercício de arqueologia musical. Ao colocar essas faixas ao lado de canções consagradas, a banda amplia o mapa de um compositor frequentemente reduzido a um conjunto de versos célebres – “Amar e mudar as coisas me interessa mais” ou “Ano passado eu morri/ Mas, esse ano eu não morro” entre os mais usados entre eles.

A Corações Selvagens trabalha com Belchior inteiro: o filósofo, o cronista, o provocador, o romântico torto, o homem que escrevia frases enormes e fazia a voz correr por dentro delas.



Abaixo, registro da primeira apresentação d'A Banda dos Corações Selvagens, no primeiro semestre de 2016:

De “não parece Belchior” a uma identidade própria

No começo, a proposta causava estranhamento. Havia quem chegasse esperando um tributo convencional, com músicos reproduzindo arranjos e timbres dos discos, e saísse decepcionado porque a banda não “parecia Belchior”.

Juvenil lembra que isso aconteceu algumas vezes. Com o tempo, porém, a reação se transformou numa espécie de certificado de identidade. “Foi algo positivo também”, afirma.

A banda começou a formar um público que não era composto apenas por admiradores de Belchior, mas também por pessoas interessadas especificamente na Corações Selvagens.

A frase que melhor resume essa virada veio de um espectador: “Se eu quiser ouvir Belchior, vou nos discos, isso que vocês fazem só indo ao show pra vivenciar”.

É uma distinção importante. O projeto não concorre com a gravação original – e nem tenta fazê-lo. A escuta do disco e a experiência de uma Noite Belchiana são coisas diferentes. Uma preserva o registro histórico; a outra permite que a canção seja desmontada, reorganizada e devolvida ao público com outra temperatura.

E as próprias versões não ficaram paradas. Ao longo dos dez anos, algumas músicas mudaram de andamento, outras trocaram de intérprete, algumas saíram do repertório, voltaram depois ou ganharam novas configurações.

Nívea Maria, por exemplo, passou a assumir canções que antes eram interpretadas por Juvenil.

Um Belchior para várias gerações

A trajetória da banda também acompanhou a expansão do interesse pela obra de Belchior. Nos primeiros anos, os shows aconteciam sobretudo em ambientes mais underground, onde a presença de espectadores mais velhos era menor. Quando o projeto chegou a teatros e espaços de maior alcance, a plateia se tornou mais diversa.

A Corações Selvagens passou, assim, a cumprir uma função curiosa: apresentar Belchior a quem já o conhecia e, ao mesmo tempo, servir de porta de entrada para quem ainda não havia se aproximado de sua obra.

O fenômeno não é apenas local. Desde os primeiros anos, o grupo levou a Noite Belchiana para outras cidades e estados, incluindo Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. E o projeto também recebeu artistas convidados de diferentes estados, ampliando o diálogo em torno das canções.

Juvenil percebe hoje uma plateia formada tanto por quem acompanha o projeto há anos quanto por gente que chega pela primeira vez. Entre eles estão os que conheceram Belchior no ciclo de redescoberta de sua obra à época em que o artista se manteve afastado da vida pública e intensificado depois de sua morte.

Dez anos depois

Celebrar dez anos, nesse caso, significa olhar para uma experiência que mudou junto com as próprias canções.

A Corações Selvagens nasceu sem nome, sem pretensão de criar um projeto de longa duração e sem a obrigação de cumprir a liturgia de um tributo.

Começou com um grupo de músicos querendo tocar Belchior e descobriu, no caminho, que havia muito a fazer com aquelas músicas.

A própria expressão “amando e mudando as coisas”, usada pela banda para definir a Noite Belchiana, sintetiza essa relação. Amar, aqui, não significa conservar intacto. É conhecer suficientemente uma obra para poder mexer nela, correr riscos, errar, encontrar outros caminhos e devolvê-la ao público sem apagar suas marcas de origem.

Dez anos depois, Belchior continua sendo o ponto de partida. Mas a Corações Selvagens já acumulou suas próprias histórias, versões, mudanças de formação, viagens e plateias.

No show de sexta (21), no Terra, a banda celebra esse percurso voltando às canções que deram início a tudo – algumas familiares, outras quase secretas –, para lembrar que uma obra permanece viva também quando alguém tem coragem de tirá-la do lugar.

SERVIÇO

Noite Belchiana Especial "Dez Anos de Sonho e de Som" - 10 anos d’A Banda dos Corações Selvagens

Quando: Sexta (21), às 21h

Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Soledade - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 35, no Sympla

Instagram: @abandadoscoracoesselvagens / @terra_polocultural

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