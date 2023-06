Banda e Orquestra Sinfônica se apresentam gratuitamente em teatros do Recife; saiba mais

A- A+

A Banda e a Orquestra Sinfônica do Recife realizarão concertos gratuitos e abertos ao público nestas quarta e quinta-feira (21 e 22), respectivamente nos teatros do Parque e de Santa Isabel. As apresentações, oferecidas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, são gratuitas. Ambas terão início às 20h.

Banda Sinfônica

Na quarta-feira (21), o concerto da Banda Sinfônica vai se render ao balancê. O programa preparado pelo maestro Nenéu Liberalquino será dedicado aos ritmos e sonoridades do Nordeste, e ainda contará com a participação de uma das vozes mais emblemáticas do forró recifense: Cristina Amaral.

O repertório junino começa com a composição “Vozes do Agreste”, do compositor mineiro Edmundo Villani-Côrtes, seguida de “Baião de Lacan”, de Guinga e Aldir Blanc, e do clássico junino e nordestino “Feira de Mangaio”, composição de Sivuca e Glorinha Gadelha.

A Banda segue o caminho na roça com “Coco Ta-Ra-Ta-Tá”, de Geraldo Medeiros e depois convida Cristina Amaral para o ápice do balancê sinfônico, executando um medley de canções do Rei do Baião, com sucessos que arrastam os pés e fazem arder os corações nordestinos há décadas: “Qui nem Jiló”, “No meu Pé de Serra”, “Tenho Sede”, “Asa Branca”, “Eu só Quero um Xodó”.

O concerto começa às 20h e os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Teatro do Parque, a partir das 19h.

Orquestra Sinfônica

Na quinta-feira (22), a Orquestra Sinfônica espalha seus acordes com regência de Lanfranco Marcelletti Jr. e participação do solista Jamerson Batista. O concerto, realizado no Teatro de Santa Isabel, será oferecido para compensar o cancelamento da apresentação do último dia 14, inviabilizada pelas chuvas.

O programa será quase todo dedicado a compositores brasileiros. Começa com as músicas “Mexe com Tudo” e “Recife, Cidade Lendária”, do pernambucano Melquíades Claudino de Oliveira, e segue celebrando a brasilidade da “Ciranda das Sete Notas”, de Villa-Lobos, que será executada com a participação do solista Jamerson Batista (fagote). A noite encerra com uma das mais clássicas entre os clássicos, a “Sinfonia n° 7”, de Beethoven.

Serão disponibilizados, a partir das 10h desta quarta (21), 200 ingressos no site e no aplicativo Conecta Recife. Também haverá distribuição de ingressos na bilheteria do Santa Isabel, na quinta (22), a partir das 19h.

O público que retirou ingressos para o último dia 14 será acomodado na apresentação do próximo dia 28.

SERVIÇO

Temporada 2023 de concertos da Banda e Orquestra Sinfônica do Recife

Quando: Quarta e quinta-feira (21 e 22), às 20h

Onde: Teatro do Parque e Teatro de Santa Isabel

Entrada gratuita

