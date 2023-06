A- A+

Música Banda Eddie anuncia seu décimo álbum, "Carnaval Chanson"; confira data e detalhes do lançamento Com novas versões para clássicos momescos, será lançado em 11/07 nas plataformas digitais. Dia 6/07, uma audição aberta ao público acontecerá no Paço do Frevo

"Carnaval Chanson", primeiro disco de músicas não inéditas da banda Eddie, foi idealizado como uma declaração de amor à folia de Momo. Com releituras de canções clássicas que fazem a festa dos foliões no Carnaval, o álbum será lançado nas plataformas digitais em 11 de julho. Antes, dia 6, o público poderá conhecer suas 13 faixas em uma sessão especial de audição no Paço do Frevo.

"No front desde 1989, ano emblemático da primeira eleição para presidente depois da Ditadura, a Eddie chega ao seu décimo álbum com uma obra-prima dedicada à canção momesca: “Carnaval Chanson”. É trilha sonora para a festa de rua e de salão, no pique do frevo – ritmo revigorado pela própria banda nos últimos anos – ou na marchinha em andamento romântico que leva Serge Gainsbourg para as ladeiras e quintais de Olinda", escreve o jornalista Xico Sá.

Sobre o disco

“Carnaval Chanson” é a Eddie de Fábio Trummer (mais Alexandre Urêa, Andret Oliveira, Rob Meira e Kiko Meira), com vozes de Karina Buhr e Isaar em todas as faixas. O álbum passeia pelo lirismo do cronista e compositor pernambucano Antônio Maria, das canções “menino grande” o “Frevo Nº 1”. Outros mestres como Zé Keti, Capiba e Moraes Moreira foram lembrados no repertório.

"Os hinos formam um capítulo especial neste disco-romance. Sim, em plena era das músicas avulsas, a Eddie romanceia uma história inteira como uma criatura que sai do período carnavalesco cheio de boas memórias – além da ressaca dengosa, óbvio. Os hinos do Batutas de São José, do Ceroula, do Cariri, do Segura a Coisa e do Segurucu consagram a alma encantadora das ruas, com seus versos de greia (humor sacana de Pernambuco) ou de barroca solenidade festeira. O mitológico Homem da Meia-Noite abençoa a todos e todas lá de cima", descreve Xico Sá.

“Pra Tirar Coco”, de Messias Holanda, “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, também ganharam releituras. "É muita fartura e riqueza para um álbum só. Peço mais uma atençãozinha para um ponto que não é apenas um detalhe, é muito significativo: o arranjo de sopro que o músico e inventor de sonoridades Caçapa (parceiro da “Fuloresta do Samba”, clássico de Siba) traz para o extraordinário “Carnaval Chanson”. Você sabe lá o que isso?!, perguntaria um sábio e orgulhoso maestro do frevo batuta e universal de Pernambuco", conclui Xico.

Álbum “Carnaval Chanson”, da banda pernambucana Eddie

Carnaval Chanson:

Produção Musical: Fábio Trummer e Samuel Mota

Gravado nos estúdios Fruta Pão Records (Olinda) e Zarabatana Records (Brasília)

Mix: Samuel Mota, Gustavo Lenza e Ricardo Ponte

Master Analógica: Dudu Maia no Refinaria Estúdios

Capa: Mozart Fernandes

Foto/Capa: Mateus Sá

Fotos/Divulgação: Clara Gouveia

Produção: Fruta Pão Produção

Arranjos Sopro: Caçapa, André Guedes e Fábio Trummer



Ficha Técnica:

Fábio Trummer: voz, guitarra, violão, beats e samples

Karina Buhr: voz

Isaar: voz

Alexandre Urea: voz e percussão

Andre Guedes: teclados e trompete

Roberto Meira: baixo

Ricardo Meira: bateria

Samuel Mota: guitarra, violão, teclado, escaleta, baixo, banjo e samples

Orquestra de Frevo do Babá: sax, trompete e trombone

Faixas:

1. Batutas de São José (João Santiago)

2. Frevo Nº 1 (Antônio Maria)

3. De Chapéu de Sol Aberto (Capiba)

4. Pra Tirar Coco (Hamilton de Oliveira e Manoel Messias Holanda da Silva)

5. Casa Amarela (Moraes Moreira)

6. O Homem da Meia-Noite (Alceu Valença e Carlos Fernando da Silva)

7. É de Fazer Chorar (Luiz Bandeira)

8. Máscara Negra (Hildebrando Pereira Mattos e José Flores de Jesus)

9. Viva o Recife (José Pedrosa Franco e Sergio Rabelo de Andrade)

10. Hino do Ceroula (Milton Bezerra de Alencar)

11. Hino do Cariri (Desconhecido)

12. Hino do Segurucu (Iberê Caldas Souza Leão)

13. Hino do Segura a Coisa (Miúcha)



Banda Eddie anuncia décimo disco da carreira | Foto: Clara Gouveia / Divulgação

SERVIÇO

Álbum “Carnaval Chanson”, da Eddie

Audição: dia 6 de julho, às 19h, no Paço do Frevo, com acesso gratuito

Lançamento: dia 11 de julho, nas plataformas digitais

Pré-save neste link

Veja também

heróis Marvel troca superpoderes por espiões em 'Invasão Secreta'