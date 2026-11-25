Banda gótica recifense se apresenta pela primeira vez no Festival Coquetel Molotov
Ego Iris se apresenta a partir das 0h45, na Concha Acústica da UFPE
Banda recifense só pode ser um breguinha ou um frevo, correto? Errado. Uma das principais bandas góticas do cenário pernambucano, a Ego Eris se apresenta pela primeira vez no Festival Coquetel Molotov, que acontece neste sábado (28) no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife. A banda se apresenta no palco Concha, a partir das 0h45.
Foi em 2016 que o guitarrista Marc Moreto fundou a banda que mistura post-punk e darkwave e influências de movimentos como a estética japonesa visual kei, glam rock, synth pop e new wave sem abrir mão da sua própria personalidade. Suas letras exploram mortalidade, existencialismo e paixão. O conjunto é composto ainda pelo baixista Astroblack e o vocalista Breno Romero.
Leia também
• Atormentadas e eletrônicas: Katy da Voz e as Abusadas encerram trilogia no No Ar Coquetel Molotov
• O pagodão pede passagem no templo indie: O Kannalha leva o molho baiano ao Coquetel Molotov
“O sentimento de tocar no Molotov vem junto com uma nostalgia porque quando eu era jovem, e antes mesmo de sonhar em ter uma banda, já pensava em tocar nesse festival. É um sonho para todo artista independente de Pernambuco se apresentar no Coquetel Molotov e hoje conseguimos alcançar essa conquista, quase que fico sem acreditar”, compartilhou Breno Romero, vocalista da banda.
A banda tem dois álbuns lançados, "Memento Mori" (2018) e "In Vino Veritas" (2022) onde misturam as experimentações sonoras e introspectivas à atitude independente do punk rock. O movimento Manguebeat também é uma das referências da sonoridade da banda.
“Gosto de poder olhar para artistas como Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Alkymenia, Devotos, Siba, Duda Beat, Kelvis Duran e tantos mais e pensar que somos todos da mesma galera.”, afirmou Marc.
Trajetória
A banda já se apresentou na “Twin Tribes Latam Tour”, abrindo para a Twin Tribes, banda de rock americano que é referência na cena, em Lima no Peru, e em festivais em Minas Gerais, Porto Alegre, São Paulo e Curitiba.
O Festival
A 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov abre os portões a partir das 15h para o público que pode experienciar mais de 25 atrações nacionais e internacionais, distribuídas em três palcos, em uma programação que vai até a madrugada com música, performances, cultura popular e encontros inéditos.
SERVIÇO
Ego Eris no Ar Coquetel Molotov 2026
Quando: Sábado (28) a partir das 00h45
Onde: Campus da UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife
Ingressos via ShotGun a partir de R$120
Informações: @ego_eris