LANÇAMENTO Banda Griyö lança seu primeiro videoclipe, "Banho de Alecrim", no Setembro Amarelo No trabalho, a banda passa mensagem de fortalecimento da saúde mental através da conexão com o sagrado e a ancestralidade

“Setembro Amarelo” é o mês conhecido por ser dedicado à promoção do cuidado com a saúde mental e à valorização da vida. Entendendo que a arte é importante ferramenta de acolhimento e transformação nesse sentido, a banda pernambucana Griyö lança, no próximo dia 6 de setembro, seu primeiro videoclipe, “Banho de Alecrim”.

Através da canção, o grupo, que faz um som agregando elementos do afrobeat à musicalidade brasileira de raízes africanas, semeia uma mensagem de fortalecimento da saúde mental através da conexão com o sagrado e a ancestralidade.

Celebração

A Griyö celebra o lançamento do videoclipe de “Banho de Alecrim” com um evento que acontece a partir das 13h do dia 6 de setembro (um sábado), no Boteco Beco Nu e Cachaçaria Matulão, boxes 33 e 34 do Mercado da Boa Vista, do instigador cultural Vladimir, amigo e apoiador da banda. A abertura ficará por conta do Coletivo Pokas Ideias (PKI).

O clipe vai ao ar às 14h, nas plataformas de streaming e redes sociais da Griyö (YouTube, TikTok e Instagram), com exibição simultânea no Beco Nu. Em seguida, a banda realiza um pocket-show.

Confira o teaser de "Banho de Alecrim" - lançamento: 6 de setembro de 2025, às 14h

Música

A canção “Banho de Alecrim” está no EP “Afropenobeat” (2024), da banda Gryö. De autoria do vocalista e fundador da banda, Felipe Griyö, a música foi escrita durante a pandemia de covid-19 e versa sobre a busca por esperança em meio a um momento desesperador.

Na tradição popular, o banho de alecrim é uma prática conhecida por ter propriedades revitalizantes e energizantes, assim como no Candomblé e na Umbanda é, também, um dos rituais usados para proteção espiritual, abertura de caminhos e para afastar energias negativas. O alecrim é associado aos orixás Oxalá, Oxóssi e Oxum.

“Faça um favor pra mim, saia da frente do sol, e deixe a esperança vir, deixa luzir…”, diz um trecho da canção. Esta frase teria sido dita pelo filósofo Diógenes de Sínope para Alexandre, “O Grande”, quando este o ofereceu qualquer coisa que ele quisesse.

“Esse sol vem simbolizando a vida, a sabedoria e também a importância do autoconhecimento. Creio que essas são coisas que estão faltando ao mundo. Infelizmente, perdemos muito da capacidade de dialogar com o outro e com nós mesmos”, reflete Felipe.

A direção musical de “Banho de Alecrim” é assinada pelo maestro Ademir Araújo, o “Maestro Formiga”, Patrimônio Vivo de Pernambuco.

“Poderia passar horas falando no currículo e dos títulos que Ademir tem, mas prefiro falar do ‘griô’ que ele realmente é. Uma pessoa que abraça, de personalidade inquieta e que está sempre pensando no sonho”, declara Felipe Griyö.

Clipe

O roteiro do clipe de “Banho de Alecrim” é assinado por Felipe Griyö e Phelip Guns, também diretor artístico do vídeo, que teve cenas filmadas entre Jaboatão dos Guararapes (Candeias e Barra de Jangada) e Recife (Avenida Guararapes, Marco Zero e Bosque das Samambaias, em Guabiraba).

Em 3’29” de vídeo, a bacia com o banho de ervas é presença constante, o que reforça o simbolismo ligado às religiões de matriz africana.

“Saudamos nossos ancestrais, o conhecimento, a cura quântica e a felicidade que está em nós. Não importa onde estejamos, sabemos que para encontrar a paz, é preciso se reconectar consigo mesmo, com a natureza e, com certeza, a alegria vai chegar”, reflete Felipe.

No clipe, Felipe Griyö surge acompanhado de três figuras místicas, interpretadas pelos dançarinos Breno Liberato, Érima Nascimento e Jares Yurema Silva. “Eles representam os nossos vários ‘eus’, porque todos carregamos essa multiplicidade. Construímos quem nós somos a partir do que vamos absorvendo do outro e do mundo”, explica Felipe.

O clipe foi viabilizado com incentivo do 7º Edital do Programa de Fomento à Produção em Música de Pernambuco – Funcultura 2022/2023, do Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Sobre Griyö

A banda Griyö nasceu em 2008. Durante sua trajetória, já se apresentou em importantes eventos culturais de Pernambuco, como o Carnaval de Olinda, o São João do Recife e a tradicional Festa da Pitomba, em Jaboatão dos Guararapes.

Atualmente, a banda é formada pelos músicos Felipe Griyö (violão e voz), Marlinho (bateria), Catita (guitarra), Flávio Santana (baixo), Beto Cunha (percussão), Andynho (trombone), Hallan Sales (trompete) e Cacau (sax).

O nome do grupo é inspirado na palavra francesa “griot”, utilizada para designar membros de sociedades da África Ocidental que atuam como contadores de histórias, músicos, poetas e guardiões da tradição oral. Os griôs (termo aportuguesado) detêm o papel tanto de alegrar os eventos da comunidade como de preservar sua história.

Através de músicas com letras reflexivas e de cunho social, o grupo convida o ouvinte não só ao entretenimento, mas também à educação e ao autoconhecimento.

Sua proposta sonora traz o universo percussivo de matriz africana e o groove do soul, que agregados aos ritmos pernambucanos (maracatu, frevo e coco), dão origem ao som contemporâneo intitulado pela banda como “Afropenobeat”.

SERVIÇO

Lançamento do videoclipe “Banho de Alecrim”, da banda Griyö

Com abertura do Coletivo Pokas Ideias (PKI), exibição do clipe e pocket-show da banda Griyö

Quando: 6 de setembro (sábado), às 13h

Onde: Boteco Beco Nú e Cachaçaria Matulão (Box 33 e box 34 do Mercado da Boa Vista) - Rua da Santa Cruz, s/n, Boa Vista - Recife-PE

Entrada gratuita

Informações: @griyobanda

*Com informações da assessoria de imprensa



