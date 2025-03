A- A+

Lançamento Gelo Baiano, banda indie recifense, anuncia lançamento de segundo álbum com o single Casa Três Single Casa Três já está disponível em todas as plataformas digitais, incluindo Spotify, Apple Music e YouTube

A banda recifense Gelo Baiano lançou o primeiro single do seu segundo álbum, intitulado "Casa Três". A faixa abre os caminhos para o retorno do grupo após um hiato de cinco anos desde o lançamento do último projeto.

O single inicia a fase do álbum Que Bom Que Deu Errado, o sucessor do Belos Gaianos (2018), que deve ser lançado em maio deste ano.

Que Bom Que Deu Errado

Nesta nova etapa, a banda promete trazer mais energia e intensidade, refletindo e revisitando os aprendizados dos últimos anos.

"Éramos jovens adultos quando fizemos o primeiro disco. Agora passamos dos 30 anos e muita coisa mudou. amadurecemos, ganhamos, perdemos. Pessoas passaram pelas nossas vidas e ficaram. Outras passaram e foram embora. No fim do dia, é sobre celebrar a nossa jornada até aqui", afirma o jornalista Éber Pimenta, vocalista e líder da banda.

Éber completa a reflexão contando o que os ouvintes podem esperar do novo projeto do grupo:

"Casa Três sintetiza o sentimento conflituoso entre o querer ir atrás e não sair do canto. É sobre escolher ver o copo meio cheio ou meio vazio. O que dá para fazer com isso? Faço do limão uma limonada? Ou arremesso esse limão na cara de alguém?", conta o músico.





Gelo Baiano & companhia

O novo trabalho do grupo também abre os caminhos para parcerias. A artista Bruna Nascimento, cantora e compositora pernambucana, criada em São Paulo, participa do "Casa Três".

"Trabalhar com Bruna foi um tremendo presente. Não nos conhecíamos, mas desde que tive contato com a música dela, coloquei na cabeça que precisava trazê-la pra esse disco. Bruna levou a canção para um outro lugar. Foi como uma fada pegando a nossa mão e nos conduzindo até a Terra do Nunca", destaca Éber.

A faixa e o disco foram gravados no Estúdio Torre, com produção assinada por Iuri Brainer. Além disso, a dupla Rafael Menezes (guitarra) e Felipe Menezes (baixo) segue com a Gelo Baiano nesse novo projeto. O álbum também marca a estreia oficial de Gabriel Baltar na bateria.



O single conta com duas faixas extras, que são: 5839 e Dubai. Na primeira, a banda convida Matheus Miguel, poeta e artista plástico recifense para declamar um poema autoral. Já em Dubai, última faixa, Éber Pimenta traz uma releitura acústica de um clássico nunca gravado da própria Gelo Baiano.

A música já está disponível em todas as plataformas digitais, incluindo Spotify, Apple Music e YouTube.

Para os fãs, o lançamento vem acompanhado de um clipe em animação desenvolvido em Houston, nos Estados Unidos, pelo Estúdio Sir Crux.

Gelo Baiano

Com uma sonoridade que transita por gêneros como o bedroom pop, indie pop, rock alternativo e tapioca virtuosi, o quarteto da banda Gelo Baiano, formado por Éber Pimenta, Rafael Menezes, Fê Menezes e Gabriel Baltar, se tornou referência de solaridade e irreverência na nova geração da cena indie recifense.

