Música Banda Mamelungos comemora 15 anos em show no Recife, neste sábado (25) Festa contará ainda com Dj Sarah Falcão e com as bandas Benza, Dose de Romeu e Sonika, a partir das 20h; Ingressos disponíveis no site Bilheteria Digital

Os pernambucanos Thiago Hoover, Luccas Maia, Weré Lima e Peu Lima voltam a se reunir no palco comemorando os 15 anos da banda Mamelungos, neste sábado (25), no Club 113, na Avenida Visconde de Albuquerque, 113, no bairro da Madalena, Zona Norte do Recife. Realizada pela Zero Neutro, a festa terá início às 20h. Dj Sarah Falcão e com as bandas Benza, Dose de Romeu e Sonika completam a programação. Ingressos à venda pela Bilheteria Digital.

“Depois de 5 anos sem tocar, a gente decidiu celebrar os 15 anos da banda com esse show comemorativo. Vai ser com formação da banda completa, nós quatro, com o repertório praticamente completo. Estamos felizes de poder reviver nosso show e curtir esse momento com o nosso público aqui de Recife. Esperamos todos para essa celebração! Vamos nessa!”, convidou Luccas Maia, baixista do grupo.

“Conheci a banda porque todo mundo cantava as músicas deles e eram canções realmente muito boas. Letra e música. Depois ouvi com mais cuidado e percebi que ali tinha um talento coletivo muito bacana, além de uma base de fãs invejável. Tive também a satisfação de trabalhar com alguns deles. Com Peu fizemos turnês, Hoover já tocou com a gente, e Luccas Maia, até hoje, é um dos meus mais importantes parceiros musicais, além de um grande irmão. Tô muito feliz com essa volta!”, comemorou o cantor e compositor Bruno Lins, amigo e parceiro de vários integrantes da Mamelungos.

Serviço:

Show de 15 anos da Banda Mamelungos

Local: @113.club

Data: 25 de novembro

Hora: 20h abertura da casa

Line Up:

- Mamelungos @mamelungos

- Benza @escutabenza

- Dose de Romeu @dosederomeu

- Sonika @sonikarec

DJ Sarah Falcão @sarahblackbird

Ingresso a venda na @bilheteriadigital!

Link para compra de ingressos

Realização Zero Neutro

