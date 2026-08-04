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PRÉVIAS Ex-Banda Mel Alobened comanda "Axé nas Ladeiras" de Olinda em setembro Em clima de 'esquenta' para o Carnaval, cidade recebe show da artista e de convidados no próximo dia 6 de setembro

Oficialmente o Carnaval pelas bandas de cá a-i-n-d-a é em fevereiro. Mas é que à parte da formalidades de datas, o sobe e desce ladeiras em Olinda dá o tom do que vai ser a Folia de Momo meses antes.



Que o diga o que vai rolar em setembro na Ladeira de São Francisco com show da ex-Banda Mel Alobened na primeira edição do "Axé nas Ladeiras".



Além dela se apresentam também artistas convidados da música pernambucana.





"Bahia encontra Pernambuco"

Com repertório de clássicos do axé music, Alobened incrementa a apresentação com a sonoridade pernambucana das participações que sobem ao palco com ela.

Axé e Frevo, portanto, se fundem em Olinda, celebrando a tradição de duas cidades que protagonizam a maior festa de rua do País.



Do repertório memorável do axé dos anos de 1990, "Faraó Divindade do Egito", 'Ladeira do Pelô", "Prefixo de Verão" e "E Lá Vou Eu", entre outras, devem integrar o setlist.



Os ingressos poderão ser adquiridos no Outgo pelo valor de R$ 20 + doação de 1 Kg de alimento não perecível.



SERVIÇO

Axé nas Ladeias - 1ª edição

Com a cantora Alobened

Quando: Domingo, 6 de setembro, a partir do meio-dia

Onde: Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 20 no site Outgo

Informações: @axenasladeiras

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