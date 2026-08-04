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PRÉVIAS

Ex-Banda Mel Alobened comanda "Axé nas Ladeiras" de Olinda em setembro

Em clima de 'esquenta' para o Carnaval, cidade recebe show da artista e de convidados no próximo dia 6 de setembro

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Alobened comanda axé em Olinda em clima de 'esquenta' para o CarnavalAlobened comanda axé em Olinda em clima de 'esquenta' para o Carnaval - Foto: Tom Almeida/Divulgação

Oficialmente o Carnaval pelas bandas de cá a-i-n-d-a é em fevereiro. Mas é que à parte da formalidades de datas, o sobe e desce ladeiras em Olinda dá o tom do que vai ser a Folia de Momo meses antes.

Que o diga o que vai rolar em setembro na Ladeira de São Francisco com show da ex-Banda Mel Alobened na primeira edição do "Axé nas Ladeiras".

Além dela se apresentam também artistas convidados da música pernambucana. 

 

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Com repertório de clássicos do axé music, Alobened incrementa a apresentação com a sonoridade pernambucana das participações que sobem ao palco com ela. 

Axé e Frevo, portanto, se fundem em Olinda, celebrando a tradição de duas cidades que protagonizam a maior festa de rua do País.

Do repertório memorável do axé dos anos de 1990, "Faraó Divindade do Egito", 'Ladeira do Pelô", "Prefixo de Verão" e "E Lá Vou Eu", entre outras, devem integrar o setlist. 

Os ingressos poderão ser adquiridos no Outgo pelo valor de R$ 20 + doação de 1 Kg de alimento não perecível.

SERVIÇO
Axé nas Ladeias - 1ª edição
Com a cantora Alobened
Quando: Domingo, 6 de setembro, a partir do meio-dia
Onde: Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda
Ingressos R$ 20 no site Outgo
Informações: @axenasladeiras

 

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