Ex-Banda Mel Alobened comanda "Axé nas Ladeiras" de Olinda em setembro
Em clima de 'esquenta' para o Carnaval, cidade recebe show da artista e de convidados no próximo dia 6 de setembro
Oficialmente o Carnaval pelas bandas de cá a-i-n-d-a é em fevereiro. Mas é que à parte da formalidades de datas, o sobe e desce ladeiras em Olinda dá o tom do que vai ser a Folia de Momo meses antes.
Que o diga o que vai rolar em setembro na Ladeira de São Francisco com show da ex-Banda Mel Alobened na primeira edição do "Axé nas Ladeiras".
Além dela se apresentam também artistas convidados da música pernambucana.
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Com repertório de clássicos do axé music, Alobened incrementa a apresentação com a sonoridade pernambucana das participações que sobem ao palco com ela.
Axé e Frevo, portanto, se fundem em Olinda, celebrando a tradição de duas cidades que protagonizam a maior festa de rua do País.
Do repertório memorável do axé dos anos de 1990, "Faraó Divindade do Egito", 'Ladeira do Pelô", "Prefixo de Verão" e "E Lá Vou Eu", entre outras, devem integrar o setlist.
Os ingressos poderão ser adquiridos no Outgo pelo valor de R$ 20 + doação de 1 Kg de alimento não perecível.
SERVIÇO
Axé nas Ladeias - 1ª edição
Com a cantora Alobened
Quando: Domingo, 6 de setembro, a partir do meio-dia
Onde: Rua de São Francisco, 26, Carmo, Olinda
Ingressos R$ 20 no site Outgo
Informações: @axenasladeiras