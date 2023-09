A- A+

Música Banda Melim agita véspera de feriado no Recife com a turnê "Quintal"; saiba mais Formado pelos irmãos Gabi, Diogo e Rodrigo, o grupo fará apresentação, nesta quarta-feira (6), no Teatro Guararapes

O trio musical Melim, formada pelos irmãos Gabi, Diogo e Rodrigo, retorna ao Recife nesta quarta-feira (06), com apresentação inédita da turnê "Quintal", no Teatro Guararapes.

O repertório do show será especial, reunindo canções do lançamento mais recente da banda, "Quintal", como "Mapa", "Borboleta", "Sunshine" e "Fora de Área". Além disso, o trio fará uma viagem por toda a sua trajetória, resgatando sucessos queridos pelos fãs, como "Meu Abrigo", "Ouvi Dizer", "Gelo" e "Eu feat você".

“As músicas falam sobre positividade, auto-reflexão, ansiedade, amor, empoderamento e união. Criamos o conceito das portas em todos os clipes para representar e exaltar a diferença de cada música e ambiente”, diz Rodrigo Melim sobre o último álbum do trio.

Com assinatura local de Saulo Melo e sua produtora Agittos Promoções, a apresentação contará com opções de ingressos para "Plateia", "Balcão" e "Plateia Especial", com preços a partir de R$ 65 (meia entrada). Os ingressos já estão disponíveis para compra no site Sympla ou na Bilheteria do Teatro Guararapes.

Serviço

Turnê "Quintal", da banda Melim

Quando: Quarta-feira (06), às 20h

Onde: Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos no Sympla ou na bilheteria do teatro, a partir de R$ 65 (meia entrada)

