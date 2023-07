A- A+

Show Banda Melim retorna ao Recife em setembro, para apresentação inédita no Teatro Guararapes O show acontecerá no dia 6 de setembro, reunindo os principais sucessos do grupo

Considerada como um dos maiores sucessos musicais dos últimos anos, a Banda Melim retorna ao Recife no dia 6 de setembro, para uma apresentação inédita no Teatro Guararapes. Conquistando cada vez mais fãs por todo o Brasil, pela forma autêntica e carismática que se apresentam, o grupo trará um show completo para os pernambucanos, onde reunirão as novidades da carreira, além de relembrar sucessos que marcaram a trajetória do trio.

Formado pelos irmãos Rodrigo, Diogo e Gabi, Melim promete encantar os presentes com os hits consagrados, como “Meu Abrigo”, “Ouvi Dizer”, “Gelo” e a recente “Nova Bad”. Com opções de ingressos para ‘Plateia’, ‘Balcão’ e ‘Plateia Especial’, as entradas custam a partir de R$ 60 (meia entrada) e podem ser adquiridos no site Sympla ou na Bilheteria do Teatro Guararapes. O evento tem assinatura da Agittos Promoções.

