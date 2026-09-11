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AGENDA CULTURAL Banda recifense Bruxos de Nadí lança primeira sessão audiovisual neste domingo (13) As seis faixas do quarteto de rock psicodélico foram gravadas em um único dia no Quilombo Criativo, em Olinda

A banda recifense Bruxos de Nadí lança sua primeira sessão audiovisual “Azul Queda Livre” neste domingo (13).



Com as seis faixas gravadas em um único dia no Quilombo Criativo, em Olinda, o quarteto de rock psicodélico foi produzido pela Lifes Too Short.



O lançamento de “Azul Queda Livre” será no Ipsep, Zona Sul da cidade, com acesso gratuito - e retirada de ingresso pelo Shotgun.



Além da exibição da live na íntegra, a festa vai contar com DJ set dos próprios Bruxos de Nadí - e ficará diponível no canal do YouTube da banda após o evento.



DOS DOIS ÁLBUNS

Na sessão, os Bruxos apresentam três músicas de dois álbuns. Do EP “A Fruta Que Tá Vindo” (2025), gravado em casa, vEm “Pássaros e Drones”, “Cabeça, Não” e “Conselho”.



O álbum de estreia do grupo registra as canções na forma como funcionam ao vivo, com os quatro integrantes tocando juntos.



Já “Palavras Garoa”, álbum ainda em produção, inverte a lógica e trabalha sobreposição de camadas, loops e efeitos, construindo uma paisagem sonora “aquática e retrofuturista”.



As faixas “Anzol”, “Palavras Garoa” e “As Ondas” dão um gostinho para a coletânea que tem data de estreia marcada para 2027.



CENÁRIO

Entre tecidos suspensos, elementos que procuram trazer a nostalgia doméstica, figurino assinado por Nadí (vocalista), a sessão aposta na arte e cenografia para contar a passagem de um disco para o outro - setores encabeçados por Jennifer Santos, Alice Gomes e Diá Santana.



A cor também faz parte da narrativa. O vermelho do EP é invadido no decorrer do vídeo pelas texturas claras e azuladas do álbum que está por vir.

“A live marca o entremeio de duas fases: a do fruto otimista e maduro, e a do mergulho, do contato com outros demônios. E não é um lugar pessimista, é mais sobre as dores de se perceber”, conta Nadí.

PRODUÇÃO

A gravação aconteceu em abril de 2026, no Quilombo Criativo, em Olinda, em uma única diária. A captação e a engenharia de som ficaram por conta do ZEFO, com mixagem de Guilherme Rosa.



Áquila Félix assina a direção de fotografia e a montagem. A produção é dos próprios Bruxos de Nadí em parceria com o Selo Painho.

A BANDA

A banda se formou em 2022 no Centro de Artes e Comunicação da UFPE, quando Nadí (guitarra e voz) e Caetano Bruxo (bateria), os dois maranhenses, encontraram Guilherme Rosa (guitarra e voz). Nesse mesmo dia, o grupo foi batizado.



"A ideia de "bruxos" veio desse termo-título dado a alguém capaz de encantar, e ligado a artistas que admiro muito, como o ‘Bruxo de Alagoas’ Hermeto Pascoal, ‘O Bruxo’ Ronaldinho Gaúcho, e agora Caetano [baterista]", explica o guitarrista Guilherme. “E o nome de Nadí carrega uma ambiguidade misteriosa: Às vezes soa ao desconhecido como se fosse o nome de um lugar, e não de uma pessoa", completa.

Desse cruzamento com o Recife vem o que o grupo chama de psicodelia pernambucana-maranhense. Matheus Dalia entrou no baixo em 2026, a tempo de gravar a sessão.



No ao vivo, o quarteto busca alongar as músicas em passagens improvisadas, com quebras bruscas de dinâmica, o que faz com que uma mesma canção raramente soe igual entre dois shows.



AGENDA

No próximo sábado, 19 de setembro, os Bruxos de Nadí voltam ao palco na Casa do Cachorro Preto, também realizado pela Lifes Too Short.

A edição traz line-up inteiramente nordestino: o power trio Lugar Algum, de Maceió (AL), que sai em turnê com o primeiro álbum e leva o emo tropical alagoano ao público pernambucano, e a Zambrotta, do rock triste de Jaboatão e Caruaru.



O encontro acontece na Casa do Cachorro Preto (Rua Treze de Maio, 99, Carmo, Olinda). As portas abrem às 15h e os shows começam às 16h, com os Bruxos de Nadí abrindo a tarde.

O grupo também já passou por casas como o Bolacha Discos e Coisas e o Tejú Nazaré, e pelos festivais Udigrudi e Exporock.

SERVIÇO

Lançamento da live-session de Bruxos de Nadí

Quando: domingo (13), das 16h às 22h

Onde: Pico - na Rua Itaimbé, 263, Ipsep

Ingressos gratuitos via ShotGun

Informações: @bruxosdenadi

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