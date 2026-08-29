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MÚSICA Banda Papôla apresenta audiovisual inédito em segundo episódio do projeto do selo Omuseu O grupo tocou faixas do disco de estreia ''Esperando Sentado, Pagando pra Ver''

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Há um mês de completar um ano do álbum de estreia, ''Esperando Sentado, Pagando pra Ver'', a banda Papôla protagoniza o segundo episódio de ''Não Autorizado'', sessão audiovisual d’Omuseu, selo artístico de Recife.

O grupo pernambucano foi uma das melhores surpresas da indústria fonográfica no ano passado. O primeiro disco da Papôla figurou na lista dos melhores álbuns nacionais de 2025, realizado pela editoria de Cultura+ da Folha de Pernambuco, além de ser uma das cinco bandas brasileiras selecionadas por voto popular para o Pitching Show da conferência internacional Rio2C.

Na sessão ao vivo, a banda revisitou cinco faixas autorais de ''Esperando Sentado, Pagando pra Ver'': ''Coitadolandia'', ''Baby Mistério'', ''Contramão'', ''Canga'' e ''Jardim das Delícias Terrenas''. O trabalho percorre desde o city pop até o rock experimental, apostando em refrãos marcantes e melodias envolventes.

Audiovisual

Nesta segunda edição de ''Não Autorizado'', Omuseu mantém a proposta da estreia do projeto: artistas invadem espaços alternativos para tocar música. Quem inaugurou a temporada de 2026 foi o artista solo Minino Johnny, em 1° de março, em uma versão ainda mais intimista que a nova sessão.

''A narrativa, as personagens, os cenários e elementos ajudam a contar a história de uma ideia muito simples: invadir um lugar para tocar e tocar até fugir. A série está só começando e ter a Papôla comprando essa ideia foi demais'', comenta Emerson Saboia, produtor e idealizador do ''Não Autorizado''.

A banda formada por Beró Ferreira (guitarrista e voz), Matheus Dalia (baixo), Guilherme Calado (teclados e synths), Saulo Nogueira (guitarra), Pandora Calheiros (voz) e Caetano Silva (bateria) apresenta novas versões das canções do álbum de estreia. Segundo o vocalista, o arranjo original foi adaptado ao longo de apresentações ao vivo de 2025, ampliando o espaço para brincadeiras e referências.

''Acabamos registrando essa nova dinâmica na sessão audiovisual também'', diz Beró Ferreira sobre a gravação de ''Não Autorizado'', feita em junho de 2026, na cidade de Aldeia, região metropolitana do Recife.

Para a surpresa da diretora Clara Lucena, o entrosamento entre a equipe d’Omuseu e da banda foi impressionante.

''Fizemos isso tudo com uma equipe pequena e em apenas um dia. Quando juntamos essa galera com a Papôla, o resultado foi o melhor possível. O que mais gosto é de como a banda comprou a ideia do projeto, eles entraram na brincadeira e trouxeram o tom certo para o 'Não Autorizado''', conclui.

Lançamento

Neste sábado (29), Omuseu e Papôla realizam um encontro de lançamento do “Não Autorizado” na Casa Capitão, a partir das 18h, com entrada gratuita. Um dos convidados da noite será Minino Johnny, responsável pela discotecagem. A exibição do audiovisual acontece exatamente um mês antes do álbum “Esperando Sentado, Pagando pra Ver” completar um mês de estreia.

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