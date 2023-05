A- A+

Música Banda pernambucana Bule lança single com clipe "Tudo Pra Mim" nesta quarta-feira (24); confira Música é parte do segundo álbum do quinteto, intitulado "Dançando Sem Ninguém Me Ouvir", previsto para junho

A banda recifense Bule lançou, nesta quarta-feira (24), o clipe da música "Tudo Pra Mim", segundo single do segundo álbum do quinteto, intitulado "Dançando Sem Ninguém Me Ouvir", previsto para junho. Confira:

Formado por Pedro Lião (voz, synth), Carlos Filizola (guitarra, synth), Berna Coimbra (contrabaixo), Kildare Nascimento (bateria) e Damba (percussão, programações), o grupo apresenta um indie pop dançante, com atmosfera nostálgica e uma mistura do tropical com o eletrônico.

“‘Tudo Pra Mim’ fala de uma despedida, fala de aceitar a dor da perda e ficar ‘amigo’ dela. Aceitar a perda é a única saída. E não tem mais volta”, explica Pedro.

O clipe, com direção do Estúdio Orra, foi gravado com a música tocando numa velocidade maior para que o efeito de câmera lenta entregasse a tinta passando por Pedro de uma maneira mais detalhada.

“O clipe trata a tinta prateada sendo pintada no meu rosto como se o mundo externamente me marcasse e como se eu pudesse escolher apenas a cor. A gente vive a nossa vida, mas não tem como fugir das nossas perdas que acumulamos ao longo dela. E essas perdas muitas vezes moldam nosso modo de viver e consequentemente nossa aparência”, explica Lião.

Veja também

São João Curso de dança de forró, no Recife, prepara pessoas para arrasta-pé no São João; saiba mais