Banda pernambucana Som da Terra comemora 48 anos nesta quinta-feira (31), veja detalhes

A- A+

Nesta quinta-feira (31), a banda pernambucana Som da Terra irá celebrar seus 48 anos de carreira com apresentação especial no Rooftop do Shopping Tacaruna, às 19h. Como parte do projeto Taca Mais Música, o evento contará com a participação especial da cantora baiana Sarajane, além de um repertório repleto de clássicos da Música Popular Brasileira adorados pelo público.

Com uma trajetória de décadas, a Som da Terra foi formada em 1975 por um grupo de amigos do bairro de Casa Amarela. Ao longo dos anos, eles lançaram um impressionante total de 287 trabalhos gravados, incluindo 3 LPs, 6 DVDs e 19 CDs. Entre os destaques de sua discografia, está a canção "Na Terra de Lampião", que integrou a trilha sonora da série "O Bem Amado", derivada da novela exibida nos anos 1980 pela TV Globo.

Serviço

Apresentação da banda Som da Terra

Quinta-feira (31), às 19h

No Rooftop do Shopping Tacaruna

Entrada gratuita (limitada à capacidade do espaço)

Veja também

MUSICA Tribunal Europeu de Direitos Humanos condena Rússia por atacar banda punk Pussy Riot