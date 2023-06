Banda pernambucana Viruz ganha prêmio nacional de Melhor Banda Groove-Pop em Brasília

A- A+

A banda pernambucana Viruz recebeu o prêmio de Melhor Banda nacional na categoria Groove-Pop do 7° Prêmio Profissionais da Música, que aconteceu em Brasília e premiou 176 categorias. Nesta edição, o slogan "Temos um país para reconstruir" somou-se ao grito de "Viva a Cultura Popular" e homenageou os artistas pernambucanos Lia de Itamaracá e Chico Science.

A premiação marca a comemoração dos 30 anos de carreira da Viruz, que inicia sua turnê “Contaminando Responsabilidade Social” com shows em diversas cidades brasileiras, entre elas: Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

“O show dos 30 anos vem somado a uma série de ações relacionadas ao contexto da sustentabilidade. Entre elas, podemos destacar a oficina de dança intitulada Do Hip Hop ao Frevo que busca explorar a diversidade cultural e artística através do encontro entre diferentes estilos musicais” explica o vocalista da Viruz, Pablo Romero.

Além disso, haverá a oficina de reciclagem "Iluminando Histórias", que tem como objetivo demonstrar o reaproveitamento do lixo urbano, principalmente por meio do uso de garrafas PET.

“Através dessas iniciativas, buscamos compartilhar conhecimentos sobre práticas sustentáveis e incentivar o público a adotar medidas mais conscientes que impactem positivamente na sociedade” afirma o guitarrista, Riva Le Boss.

A trajetória de 30 anos da banda Viruz une música e compromisso social. Em parceria com grupos e coletivos de catadores do Brasil, a banda promove a conscientização e o reconhecimento do trabalho desses profissionais durante as oficinas e apresentações. Essa colaboração tem como objetivo valorizar o papel fundamental dos catadores na cadeia de reciclagem e destacar a importância da sustentabilidade.

Conheça a Viruz

Fundado em meados de 1993, o grupo de Soul Music tem como referência o hip hop tradicional, mesclado com outros elementos da cultura nacional e internacional, como rock, jazz, pop, frevo, samba e maracatu, que, enfoca em suas letras as mensagens deixadas por nossa realidade social. Mergulha também nas possibilidades de renovação sonora, experimentando a fusão com elementos da música eletrônica e de outras tradições.

