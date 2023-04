A- A+

Música Banda punk alemã é proibida de entrar no Reino Unido devido às regras pós-Brexit: "Fomos humilhados" Conjunto Trigger Cut não conseguiu sair da França e perdeu agenda de shows agendados em sete locais

A banda punk alemã "Trigger Cut" foi proibida de entrar no Reino Unido, onde estava com uma turnê agendada para esta semana, por conta das regras implementadas no país pós-Brexit. O caso foi na última quinta-feira. Em uma rede social, o trio diz que foi humilhado e chamou essas regras de "confusas".

Ainda em Calais, na França, de onde partiriam de balsa para o Reino Unido, os integrantes da banda tiveram os passaportes confiscados e foram mantidos em uma sala para "verificação". Depois de um tempo, um oficial da Força de Fronteira pediu a eles um "certificado de patrocínio" (COS) de cada local em que iriam se apresentar.

"Meses de planejamento, 1.750 km de carro para Calais e de volta para Stuttgart, custos de aluguel de van, pago por declarações alfandegárias caras, passagem de balsa – tudo por nada. Estamos sentados em um buraco profundo e escuro emocionalmente agora, isso é um pesadelo. Acho que nunca me senti tão degradado, triste e mal como hoje", escreveu o guitarrista da banda, Ralph Schaarschmidt.

