Banda recifense Biu Bruxa lança o EP "Carnaval"; confira videoclipe

Depois de uma sequência de singles, "Carnaval" foi ao ar nesta sexta-feira (3) e resume bem os lançamentos e composições da banda Biu Bruxa. Mesclando elementos de Soul Music, o lançamento reivindica a musicalidade de artistas como Tim Maia, Sandra de Sá, Jorge Ben Jor e Cassiano, com pitadas rítmicas de Afrobeat.

A música conta com letra de Lucas Melo, arranjo e produção da banda Biu Bruxa e foi gravada de maneira independente no estúdio 1, entre Olinda e Recife, em Pernambuco, com Adriano Duprat. O videoclipe, por sua vez, foi dirigido por Diego Cruz, com roteiro de Marcelo Duva, e contou com as atuações de Ju Menezes e Caio Remigio.

Biu Bruxa é um grupo recifense é formado por Jonatas Godó no vocal e teclados, Marcelo Duva no contrabaixo, backing-vocal e produção, Nando Zé na bateria e backing-vocal e Guilherme Trovador nas guitarras e backing-vocal.

