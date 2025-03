A- A+

CARNAVAL Banda Sambarrasta mistura pagode e carnaval nas principais festas da cidade Grupo pernambucano da nova geração vai animar os camarotes no Recife e em Olinda

Com a proposta de fazer uma roda de samba e pagode contemporânea que junta várias tribos e ritmos, a banda pernambucana Sambarrasta vai animar as principais festas do Recife e Olinda neste Carnaval.

Os seis integrantes prometem misturar o pagode com músicas de Carnaval. O repertório ainda conta com o sucesso do primeiro lançamento autoral "Tudo Por Você".

Confira a agenda:

28/02 - Camarote Seu Boteco

01/03 - Camarote Seu Antônio no Galo

01/03 - Mansão Olinda

02/03 - Mansão Olinda

02/03 - Camarote Seu Boteco

03/03 - La Casa Olinda

03/03 - Camarote Seu Boteco

04/03 - Camarote Seu Boteco

