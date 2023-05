A- A+

Forró Banda Santa Dose anuncia nova vocalista em seu aniversário de 10 anos Natural do Rio Grande do Norte, Daysinha já passou pelas bandas Saia Rodada e Cavaleiros do Forró

Conhecida por fazer um forró para ninguém colocar defeito, a banda pernambucana Santa Dose anuncia sua nova formação. A partir de agora, a cantora potiguar Dayse Cid, também chamada de Daysinha, é a nova vocalista. Além disso, Santa Dose promete trazer, no repertório, muito mais forró e letras irreverentes nas suas composições, mas sem abrir mão dos grandes sucessos.

Na estrada há 10 anos, Santa Dose surgiu com a proposta de fazer forró para agradar pessoas de todas as idades e classes. O retorno da banda já conta com mais de 40 shows marcados para os meses de maio e junho, além da nova canção “Volta Por Cima”, já disponível em todas as plataformas digitais de música. Em julho, será gravado um novo DVD com participações nacionais.

Com o primeiro show marcado para o dia 12 de maio, na festa de emancipação da cidade de Pedra, no Sertão de Pernambuco, Daysinha diz estar ansiosa com o novo projeto. “A responsabilidade de cantar na Santa Dose é enorme. É uma banda que teve músicas e projetos maravilhosos, com grandes cantoras que passaram na banda, como Nanara Bello e Rachel Costa. A ansiedade está grande e a vontade de estrear é ainda maior ”, destaca Daysinha.

Segundo o empresário Iggor Leonardo, o retorno da Santa Dose já era um desejo de muitos. “Sempre houve a cobrança pela volta do projeto. Quando íamos voltar, veio a pandemia e tivemos que parar. Com o retorno dos eventos, começamos a procurar um nome que tivesse o perfil da banda, que resgatasse a nossa história, e foi assim que chegamos ao nome da Daysinha, que tem o perfil da Santa Dose, o carisma, e que canta o forró das antigas com muito sentimento”.

Daysinha começou a cantar aos 16 e coleciona passagens por grandes bandas de forró como Milionários do Forró, Pegada Forrozeira, Farra de Rico, Forró Ta Na Cara, Catuaba com Amendoim, Ferro Na Boneca, Saia Rodada e Cavaleiros do Forró.

Veja também

Música Isaar e Afonjah se apresentam em show especial no Recife, nesta sexta (12)