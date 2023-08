Banda Sargaço Nightclub lança o single "Faz Falta"; assista ao clipe

A- A+

A banda Sargaço Nightclub apresenta mais uma das faixas do álbum “Bioluminescente”, que será lançado no fim de 2023. “Faz Falta”, single sobre o término de um relacionamento, chega ao público com um clipe filmado no rio Capibaribe.

A nova música é uma balada romântica com elementos sonoros e visuais que remetem à psicodelia nordestina. A letra foi composta por Laura Sivini e ganhou uma nova versão da banda.

O clipe, assinado por Douglas Santos, Ronaldo Barbosa e Marrê, traz os músicos da banda em um passeio de barco por um dos cartões-postais do Recife.



“Bioluminescente” é o segundo disco da carreira da Sargaço, que foi fundada em 2016. Com 12 faixas inéditas, o trabalho explora temas diversos relacionados aos tempos pandêmicos, como questões digitais, política, meio ambiente e separação.



