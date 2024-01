A- A+

SHOW Banda SERumSOL estreia no Recife com show no Estelita; pernambucana Maraia Takai abre a noite Apresentações acontecem nesta sexta (19), no Estelita

O grupo pernambucano SERumSOL se apresenta pela primeira vez no Recife, nesta sexta (19), no Estelita, localizado no bairro do Cabanga, Zona Sul da Cidade, a partir das 21h. Na abertura da noite, a pernambucana Maraia Takai também se apresenta, com suas canções próprias e também participando com a SERumSOL. Os ingressos custam R$ 30 e estão à venda no Sympla.

A SERumSOL é um projeto pensado desde 2009, inicialmente solo, pelo cantor e compositor Hugo Schuler (natural do Recife, mas com parte da vivência em Arcoverde, que antes o chamava de “Serumsó”.

"SERumSOL homenageia a cultura nordestina, misturando poesia e música e trazendo ritmos regionais. As nossas composições abordam sentimentos complexos e profundos contrastando com um ritmo alegre e suave. Juntamos nossas energias com Maraia Takai, uma cantora que mistura MPB com música alternativa e tem letras intimistas”, define Hugo Schuler.

O grupo é formado por: Hugo Schuler (voz e violão), Maria Tavares (voz), João Alves (percussão), Fernando Barreto (baixo), Ygor Gilberto (guitarra), Emerson Calado (percussão) e Kell Calixto (percussão).

Arcoverde tem presença forte no grupo, também através deEmerson Calado (percussionista do Cordel do Fogo Encantado) e Kell Calixto (do Coco Raízes de Arcoverde),atuando como cantor, compositor, músico e dançarino. Outro nome forte na percussão é o de João Alves, que já integrou o Quinteto Violado.

“Durante a pandemia, a gente intensificou nossa jornada e aproveitamos os momentos intimistas de ‘solidão’ para pensar, refletir, escrever e produzir. Juntamente com a artista Maria Tavares, fomos criando letras, poesias e músicas. Feito isso, juntamos várias canções e em 2022 lançamos o primeiro disco, o SERumSOL”, lembra.



SERVIÇO

SERumSOL e Maraia Takai no Recife

Quando: 19/01 (sexta-feira), 21h

Onde: Estelita | Avenida Saturnino de Brito, nº 385, Cabanga - Recife/PE

Ingressos: R$ 30, à venda no Sympla

Veja também

BBB 24 Conversa dos participantes sobre Vanessa é interrompida pela produção do BBB: "Sigam o jogo"